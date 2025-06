Exposición “alza la voz” ante los miles de casos de violencia sexual infantil en México

Ciudad de México, 26 jun (EFE).- En México, de cada 1.000 casos de abuso y violencia sexual infantil solo 100 víctimas se “atreven a alzar la voz” y apenas uno de estos menores logra conseguir una sentencia condenatoria, según cifras expuestas en la muestra ‘Infancias en silencio’ que se inaugura este jueves en la Ciudad de México.

A la presentación, en el Museo de Memoria y Tolerancia, asistieron sobrevivientes de este abuso, quienes calificaron a este problema -que afecta cada dos horas a un menor de edad en el país- como una “epidemia de silencio” enraizada en la “falta de justicia y la impunidad”.

“Es una arquitectura perfecta de la impunidad, esa de la que todos terminamos siendo parte de manera directa o indirecta cuando decidimos callar en lugar de alzar la voz”, dijo Salvador Cacho, una de las víctimas y testimonios recopilados para esta exhibición.

A pesar de la impunidad en este delito, Cacho reconoció que el pasado miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que no hay un plazo máximo para denunciar el abuso infantil en México, tras el caso en contra del productor Luis de Llano por abuso sexual a la cantante mexicana Sasha Sokol (1970) cuando tenía 14 años.

“Se está comenzando a saldar una deuda histórica con generaciones de víctimas de violencia sexual infantil a quienes por décadas se les negó el acceso a la justicia, todo esto al negar el amparo a Luis de Llano en el caso que promovió Sasha Sokol ante la Corte”, comentó sobre dicho asunto que se denunció en 2022.

La razón del silencio

Alrededor del silencio se oculta “la culpa, la vergüenza y el miedo”, señaló Cristina Cuéllar, quien fue abusada sexualmente por sus familiares durante más de 10 años.

“Desde el silencio pudieron perpetrar por años esos actos que una niña de 5 años no alcanza a entender qué es lo que está sucediendo, no hay palabras porque no ha aprendido ese lenguaje, no hay antecedente, no hay información, pero lo que sí hay es culpa, vergüenza y miedo”, declaró.

“Muchos niños, como en mi caso, guardamos silencio porque no encontramos un lugar seguro para poder hablar de lo que nos está pasando, no hay un adulto protector al que le podamos decir que estamos siendo tocados y abusados”, agregó.

El abuso digital

La exposición ‘Infancias en silencio’ busca visibilizar casos como los de Cuéllar quien fue víctima de su propia familia, aunque evidencia otros entornos que ponen en peligro a las infancias, como lo son las escuelas, las sectas y religiones o los espacios digitales.

Siendo este último de alto riesgo en el país norteamericano, ya que 58,2 % de menores de entre 12 a 17 años han reportado sufrir algún tipo de acoso en línea.

“Hay violencia en internet y en foros a los que ni siquiera las entidades gubernamentales tienen acceso, es una violencia inconmensurable y que, como padres de familia, ni siquiera alcanzamos a entender del todo porque es una violencia que los niños están experimentando por primera vez”, mencionó el creador de contenido y abogado Saúl Navarro.

Las siete salas temáticas de ‘Infancias en silencio’ estarán abiertas al público a partir de este viernes; cada una de sus secciones justifica la realidad de que México ocupa el primer lugar a nivel mundial de violencia sexual infantil, un aspecto que se agrava para las infancias migrantes, desplazadas, refugiadas, LGBTI o con alguna discapacidad. EFE

