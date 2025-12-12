Expresidente Arce atribuye a motivos políticos las acusaciones en su contra por corrupción

3 minutos

La Paz, 12 dic (EFE).- El expresidente boliviano Luis Arce aseguró este viernes ser «absolutamente inocente» de las acusaciones por presunta corrupción en el manejo de recursos de un fondo de proyectos indígenas y sostuvo que estas responden a motivaciones políticas, por hechos que se remontan a su gestión como ministro de Economía durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019).

«Soy absolutamente inocente en las acusaciones que alegremente se están vertiendo por aspectos claramente políticos, por la coyuntura política que está pasando. El Gobierno busca chivos expiatorios y encubrir lo que está pasando con este tipo de acciones», dijo durante una audiencia cautelar virtual, tras ser detenido el pasado miércoles.

Es la primera vez que el exmandatario hace una declaración tras su detención. Desde el miércoles permanece en el edificio de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) en La Paz.

En su intervención, Arce sostuvo que su arresto fue «ilegal» y relató que el día de su detención fue interceptado por «encapuchados» en un barrio céntrico de La Paz, trasladado en dos vehículos y que, pese a exigirla, inicialmente no se le mostró la orden de aprehensión en su contra.

Desde el mediodía, el exjefe de Estado comparece ante el juez anticorrupción Mario Helmer Laura, quien debe definir si da curso a la solicitud de la Fiscalía que pidió que sea recluido por tres meses en el Centro de Reinserción Social de Qalauma, para menores de edad, por motivos de sus seguridad.

El Ministerio Público imputó a Arce por «incumplimiento de deberes y conducta antieconómica» porque, según esa entidad, cuando fue ministro de Economía autorizó desembolsos de recursos del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc) para proyectos que no se ejecutaron o se realizaron de manera parcial.

La Fiscalía sostuvo que hubo «más de 3.500 proyectos los cuales han sido financiados por el Ministerio de Economía», de los que «ni la mitad han sido concluidos» y también se evidenció «que hubo desembolsos a cuentas particulares de dirigentes» de organizaciones indígenas y campesinas.

Arce aseguró que, como ministro, no participó en reuniones del directorio del Fondioc sino que designó mediante resoluciones de su cartera a un representante y que esa instancia tenía también delegados de otros ministerios e instituciones.

«No es la persona que participa del directorio, sino es el ministerio como tal y se designaba con una resolución ministerial a esas reuniones (…) no he participado prácticamente en el 99 % (de reuniones)», enfatizó.

La defensa de Arce pidió su libertad «pura y simple» bajo el compromiso de presentarse en «todo acto de investigación fiscal» y arguyó la edad del político, de 62 años, y el padecimiento de un cáncer como atenuantes a una detención preventiva.

Durante la audiencia, Arce y su abogado enfatizaron que cuenta con un trabajo estable como profesor en la estatal Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y un domicilio en el que habita desde 1999, incluso cuando fue presidente, por lo que aseguraron que no existe el peligro de fuga. EFE

grb/gb/lnm

(foto)