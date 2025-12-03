Expresidente colombiano Samper critica a Trump por dar «trato de criminales» a migrantes

Bogotá, 2 dic (EFE).- El expresidente colombiano Ernesto Samper (1994-1998) criticó este martes al mandatario estadounidense, Donald Trump, por dar «un trato de criminales» a los migrantes que llegan a ese país e hizo un llamado a que sean tratados como «ciudadanos del mundo».

«Están dando un trato de criminales a los migrantes, cuyo único pecado es haber dejado su hogar. Nadie deja su hogar por voluntad propia, lo dejan por una causa natural, lo dejan por un problema biológico o un conflicto civil, como el de Colombia», expresó Samper durante el encuentro nacional de fuerzas progresistas de Colombia.

Trump avisó que interrumpirá de forma permanente la migración «de todos los países del tercer mundo» después del tiroteo del miércoles pasado en el que un ciudadano afgano disparó contra la Guardia Nacional en Washington, lo que dejó una agente muerta y otro en estado crítico.

Sin embargo, el expresidente Samper defendió que los «migrantes tienen que ser tratados como ciudadanos del mundo».

«¿Por qué estamos luchando para que haya libre circulación de capitales, libre circulación de información, libre circulación de inteligencia y no luchamos porque haya libre movilidad de las personas? Dejemos entonces el concepto de migrantes, el concepto de xenofobia, que lamentablemente también se está viviendo en Europa, por un concepto de ciudadanía global», reivindicó.

Samper también hizo un llamado a pensar «en la integración latinoamericana» y lamentó que la región esté «tan desintegrada» como nunca lo había estado.

«Nunca había sido tan importante la integración como es en este momento. La diplomacia ideológica del señor Trump nos está destrozando, nos está dividiendo como gobiernos amigos o aliados cuando las relaciones internacionales deberían ser entre estados, no entre personas», concluyó.

Samper lideró el encuentro nacional de fuerzas progresistas de Colombia al que el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) acudió como invitado especial.

Al encuentro de este martes acudieron representantes de partidos como el Pacto Histórico, del que hace parte el presidente colombiano, Gustavo Petro; Unitarios, liderado por la exalcaldesa de Bogotá Clara López, y La Fuerza de la Paz, impulsado por el exsenador Roy Barreras.

Igualmente se sumó el movimiento del Poder Popular, que lidera el expresidente Samper.

El foro fue convocado para afinar posiciones de diferentes sectores del centro y la izquierda colombiana de cara a las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 y para las presidenciales que se celebrarán el 31 de mayo, con una segunda vuelta el 21 de junio, en caso de ser necesaria. EFE

