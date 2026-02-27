Expresidente paraguayo Cartes evoluciona favorablemente tras recibir un marcapasos

3 minutos

(Actualiza con informe del Partido Colorado y reacciones)

Asunción, 27 feb (EFE).- El expresidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018) continuaba este viernes en terapia intensiva en una clínica de Asunción, donde evoluciona «bastante bien» tras haber sufrido convulsiones presuntamente vinculadas a un bloqueo cardíaco o arritmia, informaron fuentes médicas, que confirmaron que al político le fue implantado un marcapasos.

Cartes, de 69 años y presidente del gobernante Partido Colorado, fue ingresado el jueves al Sanatorio Migone luego de sufrir un «episodio de convulsión» en su domicilio.

«Gracias a Dios está evolucionando bastante bien, estamos muy contentos, muy optimistas», indicó este viernes en una conferencia de prensa el médico personal y senador coloradista, Antonio Barrios, quien estimó que el dirigente podrá recibir en «unos días» el alta.

El jefe del equipo que trata a Cartes, Eugenio Báez, señaló en la misma rueda de prensa que ayer notaron una «arritmia particular» o un «bloqueo auriculoventricular» (alteración en la conducción eléctrica entre las aurículas y los ventrículos del corazón) en el exmandatario, que fue sometido a una intervención quirúrgica para la colocación de un marcapasos.

El médico puntualizó que aún se deben determinar las causas del bloqueo cardíaco y detalló que hace unos meses Cartes tuvo un episodio similar «no severo», pero advirtió que esta vez «ya fue completo».

Báez destacó que el exjefe de Estado está «más estable ahora», al no sufrir «oscilaciones del pulso», por lo que anticipó que comenzarán «el proceso de retiro de la de la sedación», del que prevén podría despertarse en unas 48 horas.

Una actualización sobre la condición del exgobernante difundida por el Partido Colorado, también llamado Asociación Nacional Republicana (ANR), detalló que, tras los estudios practicados, se confirmó que el cuadro de Cartes «se debió a un cuadro auriculoventricular completo», que, según el informe, «interrumpe el paso adecuado del impulso entre aurícula y ventrícula».

Romería política

Hasta la clínica donde permanece Cartes, quien es considerado el mentor político del presidente paraguayo, Santiago Peña, y es uno de los empresarios más importantes del país, se han acercado en las últimas horas simpatizantes y amigos, entre ellos el titular de la Cámara de Diputados, el oficialista Raúl Latorre.

«Este es un momento de unidad y de oración, tenemos fe en que muy pronto lo vamos a tener con nosotros sano y fuerte a nuestro amigo y líder», indicó Latorre a periodistas en el lugar.

Por su parte, el secretario político del Partido Colorado y ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, y el expresidente paraguayo Nicanor Duarte (2003-2008) descartaron la posibilidad de que el oficialismo designe a alguien en reemplazo temporal de Cartes.

«El partido está funcionando con toda normalidad», declaró Baruja a la radio ABC Cardinal.

A su turno, Duarte señaló que el partido oficialista tiene «una gran estructura organizada» y «siempre está unido» y «fuerte».

En la víspera, el exsenador Alfredo Luis Jaeggli, uno de los referentes del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), advirtió que una eventual ausencia de Cartes dejaría «un vacío peligroso» en el país, y argumento que el «Partido Colorado es el sustento del presidente de la república». EFE

