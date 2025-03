Expresidente peruano Castillo abandona su huelga de hambre al cuarto día

afp_tickers

2 minutos

El expresidente peruano Pedro Castillo suspendió la huelga de hambre iniciada el lunes en la prisión donde está recluido, acusado de rebelión tras su fallido intento de disolver el Congreso en 2022, informó este viernes el Poder Judicial.

«El día ayer (jueves) levantó su huelga de hambre», tras ser dado de alta y retornar a prisión luego de haber sido hospitalizado de emergencia por una descompensación, declaró la secretaria del tribunal que lo procesa durante la audiencia pública.

Castillo había iniciado una huelga de hambre el lunes, en rechazo al juicio que considera una «pantomima» y motivado políticamente.

Previamente, había recusado a uno de los tres magistrados de la Corte Suprema que siguen su proceso.

El expresidente, de 55 años, «ingiere una dieta blanda, se encuentra convaleciente, estable», agregó Hilda Hoyos, la funcionaria judicial que leyó un informe médico penitenciario en la audiencia transmitida por el canal del Poder Judicial.

El reporte se dio a conocer este viernes cuando se reinició la sesión del juicio en su contra por un fallido golpe de Estado.

Castillo no asistió a la sesión por segundo día consecutivo, tras su forzosa ausencia del jueves por deshidratación.

El juicio se inició el 4 de marzo en una sala anexa a la cárcel para exmandatarios donde está recluido. La fiscalía pide 34 años de prisión.

Exsindicalista de izquierda, Castillo cumple prisión preventiva desde diciembre de 2022.

El 7 de diciembre de 2022, Castillo leyó a mediodía un mensaje al país donde anunció su decisión de disolver el Congreso y convocar una Asamblea Constituyente. Ese día iba a ser sometido a una moción de vacancia (destitución) bajo cargos de presunta corrupción.

Sin el respaldo del mando militar, finalmente fue cesado con votos de bancadas de izquierda y derecha, y detenido por la policía cuando se dirigía con su familia a la embajada de México en Lima. Su esposa y sus dos hijos viven desde entonces asilados en ese país.

«Nunca me levanté en armas», ha invocado siempre Castillo, indicando que su pedido no se consumó porque los militares no acataron sus órdenes.

cm/ljc/vel/nn