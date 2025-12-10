Expresidente Zelaya dice que Nasralla gana las presidenciales en Honduras «acta por acta»

3 minutos

Tegucigalpa, 9 dic (EFE).- El expresidente de Honduras Manuel Zelaya y coordinador general del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), dijo este martes que según el conteo nacional de actas presidenciales que tiene esa agrupación política, el candidato opositor Salvador Nasralla, del Partido Liberal, gana las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

«He consultado a nuestra candidata Rixi Moncada para dar esta información porque, según nuestro propio conteo nacional de actas presidenciales, acta por acta quien gana la presidencia es Salvador Alejandro César Nasralla Salum», escribió Zelaya en la red social X.

Con su mensaje, Zelaya acepta de hecho la derrota de la candidata presidencial de Libre en las elecciones generales, cuyos resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE) los encabeza Nasry ‘Tito’ Asfura, candidato del conservador Partido Nacional, a quien apoya el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«El indulto del presidente Donal Trump para el condenado por narcotráfico (el expresidente Juan Orlando Hernández); su injerencia en nuestro sistema democrático, que realizó durante el período de silencio electoral, en las 72 horas previas a las elecciones; y la coacción y amenazas enviadas en 3.6 millones de mensajes a los teléfonos de votantes que reciben remesas desde Estados Unidos, sumada a la comprobada extorsión de las maras, alteró de manera brutal la intención de voto que favorecía claramente a la candidata Rixi Moncada», expresó Zelaya.

Añadió que «el terrorismo electoral fue impuesto a través de un TREP (sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) manipulado».

Según Zelaya, quien fue presidente entre 2006 y 2009, hay un «golpe electoral en marcha».

«Lo denunciamos con firmeza: no lo aceptamos y por esas sucias maniobras exigimos que las elecciones sean nulas», recalcó el exmandatario, quien fue derrocado el 28 de junio de 2009, cuando promovía reformas que, las autoridades de entonces, adujeron que violentaban la ley.

«LIBRE será siempre garantía de defensa de la VERDAD y de la voluntad soberana del pueblo hondureño. No al Golpe electoral, No al Fraude», sentenció Zelaya, quien hoy le pidió a bases de su partido en Tegucigalpa que se movilizaran a las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop, estatal), que sirve de centro logístico del CNE.

Trump anunció a pocas de las elecciones generales que apoyaba a Asfura y luego que indultaría al expresidente Juan Orlando Hernández, quien cumplía una condena de 45 años de cárcel en Nueva York, por narcotráfico y armas.

Hernández quedó en libertad el pasado 1 de diciembre.

Con el 99,40 % de las actas escrutadas, el último registro del CNE dejó el lunes los resultados con Asfura en el primer lugar con 1.298.835 votos (40,52 %), por delante de Nasralla, que suma 1.256.428 sufragios (39,48 %), a falta del escrutinio de al menos 2.773 actas con inconsistencias.

La candidata presidencial de Libre permanece en el tercer lugar con 618.448 votos (19,29 %).

La segunda fase del escrutinio, con al menos 2.773 actas con inconsistencias, se iniciará el miércoles.

Los hondureños votaron para elegir a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldía, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Parlamento Centroamericano. EFE

gr/enb

(foto)