Exteriores israelí dice que Ribera hace «propaganda de Hamás» tras su alusión al genocidio

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Jerusalén, 4 sep (EFE).- El Ministerio de Exteriores israelí dijo este jueves que la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, «se ha convertido en portavoz de la propaganda de Hamás», después de que manifestara su frustración por la «incapacidad» de la Unión Europea (UE) para actuar frente al «genocidio» en Gaza.

«Condenamos enérgicamente las acusaciones infundadas de la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribiera. Con ellas, Ribera se ha convertido en portavoz de la propaganda de Hamás», dijo Exteriores en un comunicado.

En el texto, Israel dice que en vez de «repetir como un loro el libelo de sangre del genocidio» debería haber «exigido» la liberación de los rehenes en manos de Hamás.

«Las palabras tienen significado. Los líderes tienen responsabilidad. Usar tales palabras es imprudente y totalmente inaceptable», añadió.

En su discurso de inauguración del curso universitario en la Facultad de Ciencias Políticas de la Escuela de Asuntos Internacionales de París (PSIA), Ribera dijo que el «genocidio en Gaza expone la incapacidad de Europa para actuar y hablar con una sola voz, incluso mientras las protestas se extienden por ciudades europeas y 14 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU piden un alto el fuego inmediato».

Ribera consideró, además, que la Unión Europea tiene «un papel relevante que desempeñar» y, de hecho, durante un tiempo, ha dedicado «una gran cantidad de recursos» a Palestina, pero en su opinión «sigue ocurriendo que muchos Estados miembros están tomando medidas equivocadas». EFE

pms

