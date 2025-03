Exvicepresidente Hugo Velázquez aspira a ser candidato a la Presidencia de Paraguay

Asunción, 15 mar (EFE).- El exvicepresidente paraguayo Hugo Velázquez (2018-2023) expresó su deseo de postularse como candidato a la Presidencia de Paraguay, que tendrá elecciones generales en 2028, informaron este sábado medios de comunicación local.

Velázquez, quien fue líder de la facción Fuerza Republicana del gobernante Partido Colorado, realizó el anuncio durante una reunión con dirigentes políticos en la ciudad de Ñemby, a unos 15 kilómetros de Asunción, donde expresó su apoyo a la candidatura a diputado por el departamento Central de Jesús Giménez, actualmente concejal de la Junta Municipal de esa localidad, según el diario ABC Color.

«Yo hoy con orgullo puedo decir que no me equivoqué con Jesús (Giménez) y yo no sé si va a ser diputado, porque sí va a ser candidato de mi parte. Diputado lo van a hacer ustedes, pero de lo que de mí depende, él va a ser mi primer anillo cuando yo llegue a la Presidencia de la República», expresó Velázquez en un video que publicó la radio 780.

El político, exvicepresidente del Gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-2023), fue sancionado por EE.UU. en agosto de 2022 por presuntamente participar «en actos de corrupción significativos», entre ellos el ofrecimiento de sobornos y la injerencia en los procesos públicos y vetó su ingreso y el de sus familiares cercanos a ese país.

Asimismo, el 27 de enero de 2023, el Departamento de Estado de EE.UU. sancionó económicamente a Velázquez al congelar los activos financieros que pudiera tener en ese país y prohibir las transacciones con sus ciudadanos.

Esta decisión también alcanzó al exmandatario del país Horacio Cartes (2013-2018), quien fue acusado de corrupción en julio del 2022.

«Son acusaciones vagas en general, en donde yo estoy seguro que todo es mentira», dijo Velázquez al medio ABC en enero de 2023 al referirse a las sanciones estadounidenses.

La sanción de EE.UU. derivó en la renuncia de Velázquez como precandidato para las primarias coloradas de diciembre de 2022, en las que se definiría al aspirante presidencial del oficialismo para las elecciones de abril de 2023, donde resultó ganadora la dupla del actual presidente de Paraguay, Santiago Peña, y su vicepresidente, Pedro Alliana.

El Partido Colorado mantiene una disputa interna entre el movimiento Fuerza Republicana y la facción Honor Colorado, liderada por Cartes. EFE

