Fallo hidráulico provoca un incendio y evacuación de un avión de Turkish Airlines en Nepal

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Katmandú, 11 may (EFE).- Un avión de la compañía Turkish Airlines con 288 personas a bordo fue evacuado de emergencia este lunes en el aeropuerto internacional de Katmandú, después de que su tren de aterrizaje se incendiara tras tocar pista, lo que obligó al cierre temporal de la terminal aérea.

Según la Autoridad de Aviación Civil de Nepal (CAAN), el fuego se originó en los neumáticos traseros derechos tras el aterrizaje, por lo que la tripulación inició de inmediato la evacuación de 277 pasajeros y 11 tripulantes a bordo a través de las salidas de emergencia.

Aunque las primeras versiones apuntaban al reventón de un neumático, el vicepresidente de comunicaciones de Turkish Airlines, Yahya Ustun, aclaró posteriormente en un mensaje publicado por medios locales que las investigaciones preliminares señalan «que el humo fue causado por un mal funcionamiento técnico en una tubería hidráulica».

La aerolínea confirmó que no hubo heridos durante la maniobra, aunque las autoridades locales mencionaron lesiones menores por el uso de los toboganes.

El aeropuerto permaneció cerrado durante más de una hora mientras los equipos de bomberos sofocaban las llamas y la aeronave era remolcada fuera de la pista para permitir la inspección técnica de la superficie.

El cierre temporal del aeropuerto internacional de Nepal obligó a desviar varios vuelos, aunque las operaciones se reanudaron tras comprobarse la seguridad de la pista.

Turkish Airlines ha anunciado el envío de un avión adicional para recoger a los pasajeros que debían realizar el trayecto de vuelta a Estambul este lunes.

El incidente, que se produjo mientras el avión transportaba carga que incluía restos humanos para su repatriación, está siendo investigado por un equipo técnico de la aerolínea y las autoridades nepalíes, según el diario local The Himalayan Times.

Este incidente recibe la atención especial de las autoridades y los medios del país del Himalaya, cuyo historial de accidentes ha sido objeto de constantes críticas internacionales. Debido a la falta de controles y a una orografía extrema, la Unión Europea mantiene a todas las aerolíneas nepalíes en su «lista negra» de seguridad desde 2013, prohibiendo su operación en territorio comunitario. EFE

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