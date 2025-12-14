Falta de aval de consejero y trabas operativas retrasan el escrutinio especial en Honduras

Tegucigalpa, 14 dic (EFE).- El escrutinio especial de más de 2.700 actas con inconsistencias de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras aún no comienza por obstáculos administrativos, falta de acreditaciones de partidos y procedimientos tecnológicos pendientes, informó este domingo el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El ente electoral indicó que el recuento especial estaba previsto para las 07:00 hora local de hoy (13:00 GMT), pero su inicio se ha visto retrasado porque Marlon Ochoa, uno de los tres consejeros del CNE en representación del gobernante Partido Liberad y Refundación (Libre, izquierda) «no ha dado voto por escrito» para autorizar formalmente el escrutinio. EFE

