Falta de aval de consejero y trabas operativas retrasan el escrutinio especial en Honduras

Tegucigalpa, 14 dic (EFE).- El escrutinio especial de más de 2.700 actas con inconsistencias de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras aún no comienza por obstáculos administrativos, falta de acreditaciones de partidos y procedimientos tecnológicos pendientes, informó este domingo el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El ente electoral indicó que el recuento especial estaba previsto para las 07:00 hora local de hoy (13:00 GMT), pero su inicio se ha visto retrasado porque Marlon Ochoa, uno de los tres consejeros del CNE en representación del gobernante Partido Liberad y Refundación (Libre, izquierda) «no ha dado voto por escrito» para autorizar formalmente el escrutinio.

Las consejeras Ana Paola Hall (presidenta) y Cossette López ya otorgaron su aval, precisó el ente en un comunicado, en el que señaló además que el Partido Liberal no acreditó el sábado a su personal ante el ente electoral, lo que también ha generado demoradas adicionales en la conformación de los equipos necesarios para el proceso.

A ello se suma que la empresa responsable del soporte tecnológico notificó la necesidad de «repetir» el procedimiento de triple sellado del software que se utilizará en el escrutinio especial, pese a que ese proceso ya se había realizado la noche del viernes, añadió.

El CNE aseguró que se encuentra «listo» para iniciar el escrutinio especial y que permanece a la espera de que los partidos completen las acreditaciones pendientes, la empresa tecnológica concluya los procedimientos requeridos y el consejero Ochoa formalice su voto.

El recuento se centrará en las actas con inconsistencias, consideradas clave para definir al presidente electo, en un proceso marcado por una contienda extremadamente cerrada.

El candidato Nasry ‘Tito’ Asfura, del conservador Partido Nacional y respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suma el 40,52 % de los votos, mientras que Salvador Nasralla, del Partido Liberal, obtiene el 39,20 %, con el 99,40 % de las actas escrutadas, lo que representa un margen de 42.407 votos, según datos publicados por el CNE en su página web.

El Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH) anunció el pasado miércoles que no participará en el escrutinio especial y solicitó al CNE no acreditar a miembros de esa agrupación para integrar las Juntas de Recuento y Verificación Especial, al considerar que ello podría «menoscabar la transparencia» y «la certeza del proceso».

El PDCH advirtió en un comunicado que existen intentos de acreditar como sus representantes a personas que, en su mayoría, pertenecerían a otros partidos políticos.

El recuento especial será acompañado por las misiones de observación electoral de la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos (OEA). EFE

