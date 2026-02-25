Familia de agricultor secuestrado en Paraguay pide a captores actuar «con humanidad»

Asunción, 25 feb (EFE).- La familia de un agricultor secuestrado en una zona rural en el noreste de Paraguay, fronteriza con Brasil, pidió este miércoles a los captores que «actúen con humanidad», al insistir en su solicitud de una prueba de vida, y se dijo dispuesta a «escuchar y dialogar» en busca de la liberación del joven de 32 años.

Dolly Giménez, la esposa del productor de ascendencia brasileña Almir de Brum, secuestrado en el límite entre los departamentos de Canindeyú y Caaguazú, leyó un comunicado de la familia que fue difundido por el Ministerio de Defensa.

«Con mucho dolor y desesperación les pedimos una vez más que nos envíen una prueba de vida de Almir», expresó Giménez, al leer una nota en representación de la familia, que un mensaje anterior indicó que su pariente está presuntamente en poder del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), una guerrilla que, según las autoridades, tiene 13 miembros.

«Estamos dispuestos a escuchar y dialogar sobre cualquier aviso que tengan y les pedimos que actúen con humanidad y cumplan su palabra para que Almir regrese con la familia», agregó la mujer.

Almir de Brum fue llevado «contra su voluntad» mientras trabajaba el sábado en una cosecha de soja en la localidad de Yerutí, indicó el domingo a EFE el subjefe del departamento antisecuestros de personas de la Policía Nacional, Marcial Castillo.

En el lugar se hallaron «algunos panfletos alusivos a un grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo», según Castillo, quien aseguró que aún no es posible confirmar ni descartar la participación de ese grupo en el secuestro.

El EPP, señalado por el Gobierno de mantener vínculos en su momento con la extinta guerrilla colombiana de las FARC, mantiene en cautiverio al exvicepresidente paraguayo Óscar Denis (2012-2013) -retenido en septiembre de 2020- y al policía Edelio Morínigo, secuestrado el 5 de julio de 2014.EFE

