Familiares de desaparecidos consideran «un circo» la visita a rancho en México

Teuchitlán (México), 20 mar (EFE).- Colectivos de búsqueda denunciaron este jueves como una simulación su visita al rancho presuntamente usado por narcotraficantes para desaparecer a personas en el municipio de Teuchitlán, en el estado de Jalisco (oeste de México), al criticar que en el predio «no hay indicios» y que solo los llevaron «a un circo'».

Los colectivos asistieron al llamado de las autoridades de Jalisco para visitar el predio, que se ubica a poco más de una hora de la ciudad de Guadalajara, capital del estado, para atestiguar las investigaciones del caso que ha causado indignación en el país.

«No encontré nada. (Esto) es un circo, una payasada, no sé qué es lo que quieran hacer, pero no hay absolutamente nada de lo que intentábamos encontrar. Esto según está acordonado, pero está limpio, hasta el piso está limpio, no hay ni hojas tiradas, se nota que barrieron», expreso a EFE una de las madres buscadoras, quien prefirió el anonimato.

Las puertas del llamado Rancho Izaguirre fueron abiertas a medios de comunicación y colectivos, pero el recorrido solo se limitó a determinadas zonas y no se permitieron preguntas a los peritos que trabajan en el lugar, señalaron los familiares.

«Se nota que hicieron su buen trabajo para traernos aquí (para simular) no sé para qué. Entramos 10 o 15 minutos y vas como a un ‘tour’ (visita) porque estás todo acordonado y tienes que dar seguir en los espacios que ellos te tienen asignados y no hay absolutamente nada», añadió.

Tras un tiempo de espera familiares de desaparecidos rompieron el protocolo para poder ingresar en un número mayor al predio, pero salieron molestos y desesperanzados ya que denunciaron que todo fue acomodado, no hay indicios y el lugar está totalmente cambiado.

Hace dos semanas, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció haber encontrado un «campo de concentración de reclutamiento» del crimen organizado.

En su búsqueda encontraron ropa, así como 400 pares de zapatos y cientos de objetos personales, donde aseguraron que la Guardia Nacional encontró en septiembre pasado un centro de entrenamiento forzado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que Estados Unidos ha catalogado como una asociación terrorista.

Para María Vázquez la visita al rancho fue improductiva y dolorosa.

«Venimos a ver evidencias, a ver si había prendas y ya no hay nada. Me dicen que (los indicios) ya están en unas fotos, pero yo en una foto no puedo observar igual como verlo en físico. Mi hijo va a cumplir tres años de desaparecido», señaló.

Vázquez relató que desde su desaparición prácticamente lo busca «sola».

«Ya me dieron el ‘tour’ porque te traen a eso, a darte la vuelta porque ya no hay nada. ¿Qué quieren que vea? Si todo está acordonado, está tapado, nos trajeron a turistear y de verdad para nosotros, o al menos para mí, esto es una burla», expuso.

Sheinbaum: que salga la verdad

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el lunes 24 presentará reformas para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas, sanciones y una base de datos única en México tras la polémica del rancho utilizado presuntamente para desaparecer personas en Jalisco, estado del occidente.

“Que salga la verdad del tema de Jalisco y de este predio en particular sin esconder nada y el deslinde de responsabilidades”, enfatizó.

Este jueves, la Fiscalía del Estado de Jalisco informó que había «puesto a disposición de la FGR la totalidad de la información del caso del rancho Izaguirre para efectos de que puedan ejercer su facultad de atraer y encabezar la investigación».

Mientras que el miércoles, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, confirmó que sí hallaron restos humanos en el lugar y criticó a las autoridades de Jalisco, a quienes acusó de irregularidad y omisiones, en especial por no realizar la inspección del lugar, ni la identificación de las huellas dactilares que ahí se encontraban.

El hallazgo del rancho por colectivos de familias buscadoras ha estremecido al país, que acumula más de 120.000 personas desaparecidas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, con datos desde la década de 1960. EFE

