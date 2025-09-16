The Swiss voice in the world since 1935

Familiares de rehenes rechazan ofensiva terrestre en Gaza frente a la casa de Netanyahu

Jerusalén, 16 sep (EFE).- Las familias de los secuestrados israelíes en Gaza instalaron este martes un campamento frente a la residencia del primer ministro, Benjamín Netanyahu, en rechazo a la ofensiva terrestre desplegada en la Franja, al considerar que pone en grave peligro la vida de los rehenes.

Los familiares, que en reiteradas ocasiones han manifestado su oposición al plan del Gobierno de tomar la capital gazatí, exigieron el regreso inmediato de todos los rehenes y el fin de la guerra, y anunciaron que permanecerán en el lugar hasta que «Netanyahu escuche e implemente la voluntad popular».

La decisión se produce después de que el Ejército confirmara el avance de tropas terrestres dentro de la ciudad de Gaza, tras semanas de intensos bombardeos contra la urbe y sus rascacielos residenciales, donde calcula que aún permanecen entre 2.000 y 3.000 milicianos de Hamás.

Las familias recalcaron que la incursión representa un riesgo inminente para los rehenes y recordaron que «el jefe del Estado Mayor también declaró que los secuestrados corren peligro de muerte y que los cuerpos de los fallecidos podrían desaparecer para siempre».

Los familiares extendieron asimismo un llamado a la población israelí a congregarse frente a la residencia de Netanyahu: «¡No podemos permitir que los rehenes y los soldados sean sacrificados!», enfatizaron, advirtiendo que realizarán manifestaciones diarias en el campamento.

A lo largo del martes han muerto en la Franja de Gaza unos 83 gazatíes, 73 de ellos en la capital, según un recuento de periodistas en el enclave basado en los datos de las morgues, si bien el Ministerio de Sanidad de la Franja aún no ha publicado las cifras oficiales.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican como un genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. En la ofensiva israelí han muerto cerca de 65.000 personas, entre ellas más de 19.000 niños.EFE

