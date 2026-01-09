Familias percnotan a las afueras de una cárcel en Venezuela a la espera de excarcelaciones

El Rodeo (Venezuela), 9 ene (EFE).- Familiares de presos políticos pasaron la noche del jueves y la madrugada de este viernes a las afueras de una cárcel venezolana, a la espera de las excarcelaciones anunciadas de «un número importante de personas», una de las primeras acciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU..

A las afueras de la prisión Rodeo I, ubicada en el municipio Zamora del estado Miranda (norte, cercano a Caracas), alrededor de 50 personas pasaron la noche esperando noticias de sus familiares. EFE constató que hubo quienes durmieron en el piso o en automóviles, mientras que otros permanecieron despiertos.

Algunos de ellos dijeron haber llegado el jueves al mediodía, cuando Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento y hermano de la presidenta encargada de Venezuela, anunció la liberación de detenidos, aunque no precisó el número ni las condiciones, pero alcanzó a decir que ya se estaban produciendo.

«Pasamos toda la noche a la expectativa», dijo a EFE Miliany Castillo, hermana de Oswaldo Castillo, quien, aseguró, permanece desde hace más de 7 años «detenido injustamente».

Castillo reclamó que «hasta el momento» no ha habido «ninguna liberación» en el Rodeo I y aseguró que las autoridades niegan tener información al respecto.

De hecho, indicó que familiares se está anotando para visitar a sus parientes detenidos y entregarles medicinas, comida u otros insumos, como suelen hacer.

«Pasamos aquí una noche bastante difícil. Nos mantuvimos con la fe y la esperanza de abrazar a nuestros familiares», afirmó.

Al Rodeo I acudió Mariana González, la hija del líder opositor Edmundo González Urrutia, para saber sobre esposo, Rafael Tudares, quien presume se encuentra recluido en ese penal tras su detención en enero de 2025.

Mariana González, quien se retiró alrededor de la medianoche del penal, indicó este viernes que sigue «sin tener información concreta» sobre su esposo, condenado a 30 años de prisión en diciembre pasado.

«Las autoridades no nos han informado nada oficialmente hasta los momentos», señaló la hija de González Urrutia en su cuenta de X.

Hasta las 8:00 hora local de este viernes, la ONG Foro Penal informó que solo ha confirmado la excarcelación de ocho personas, entre ellas el excandidato presidencial Enrique Márquez, el político Biagio Pilieri y cinco ciudadanos españoles.

«Se han producido otras pocas, excarcelaciones adicionales, pero no de personas calificadas como tales (presos políticos)», precisó el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob en X.

Por su parte, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió «información inmediata y verificable, respeto a las familias y el cese del uso del silencio como mecanismo de tortura psicológica».EFE

