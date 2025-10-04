The Swiss voice in the world since 1935
FBI desmantela supuesto plan de lavado de dinero vinculado a los hijos de Maduro

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 4 oct (EFE).- Dos hombres en Miami (Florida) han sido acusados en relación con un supuesto plan de lavado de dinero vinculado a los hijos de Nicolás Maduro, tras una investigación del FBI, según informó este sábado la cadena FOX.

Arick Komarczyk y su socio Irazmar Carbajal habrían abierto cuentas bancarias en Estados Unidos para los hijos del gobernante venezolano y sus socios, tras recibir transferencias bancarias de particulares y empresas en Venezuela, de acuerdo a información del FBI citada por la televisora.

Las autoridades federales pusieron en la mira a los acusados desde 2019. Tres años más tarde, una operación encubierta reveló que Komarczyk y Carbajal acordaron transferir 100.000 dólares que se creen eran fondos sancionados pertenecientes a miembros del gobierno venezolano.

El FBI afirmó que los hombres lograron ingresar cerca de 25.000 dólares a Estados Unidos. Se cree que la operación implicó una red de blanqueo de dinero de varios países.

Kormarczyk fue acusado el pasado 25 de septiembre en una corte de Miami (Florida) de lavado de dinero y conspiración para realizar transferencias de dinero sin licencia, mientras que Carbajal enfrenta cargos de conspiración para realizar transferencias de dinero sin licencia.

Carbajal, de nacionalidad uruguaya, fue detenido cuando viajaba en un vuelo de deportación de República Dominicana que hizo escala en Estados Unidos.

Kormarczyk no ha sido arrestado, las autoridades consideran que se encuentra en Venezuela.

El director del FBI, Kash Patel, dijo a la televisora que las tramas de lavado de dinero vinculadas a Maduro eran «salvavidas criminales» para su régimen.

Patel compartió este sábado la exclusiva de FOX junto a un mensaje en el que aseguraba que Maduro es un “corrupto y un “dictador narcoterrorista” y que EE.UU. “no será un refugio seguro” para su dinero.

El jueves pasado los dos senadores por Florida,los republicanos Rick Scott y Ashley Moody, presentaron un proyecto de ley para duplicar a cien millones de dólares la recompensa por la captura del mandatario de Venezuela, y otra medida que prohibiría negocios con empresas vinculadas a su gobierno. EFE

amv/enb

