Federaciones lusa y mexicana afirman deseo de mantener el amistoso de marzo en el Azteca

Lisboa, 25 feb (EFE).- La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) afirmó este miércoles que junto con su homóloga mexicana desean que se mantenga la disputa del partido amistoso programado para el 28 de marzo, en el estadio Azteca.

En un comunicado conjunto, ambas instituciones subrayaron que tienen el «deseo mutuo» de que se lleve a cabo ese encuentro de preparación para el Mundial de 2026.

Por el momento, se mantienen sin cambios la fecha y el lugar del encuentro que servirá para reabrir tras su remodelación el Estadio Azteca, escenario del partido inaugural del Mundial 2026, entre México y Sudáfrica, el próximo 11 de marzo.

Las dos federaciones emitieron este comunicado después de que la FPF anunciara el martes que evalúa el viaje de la selección a México para disputar el partido del 28 marzo, dada la «delicada situación» del país latinoamericano por la violencia.

La FPF indicó que «sigue de forma permanente y atenta» la situación en México.

«La evolución reciente de los acontecimientos exige una evaluación continua de las condiciones asociadas al desplazamiento de la comitiva de la FPF. En este contexto, las indicaciones del Gobierno portugués son fundamentales y determinantes para seguir la situación», apuntó el texto, emitido el martes.

Por ello, cualquier decisión que tome será tras un monitoreo «permanente» en colaboración con el Ejecutivo luso y en sintonía con la federación mexicana, con la que aseguró que mantiene «excelentes relaciones institucionales y contactos regulares».

«La seguridad de los jugadores, el equipo técnico, el personal y los aficionados es la prioridad absoluta, y ese es el criterio que guía todas las evaluaciones y decisiones relativas a la celebración del partido», dijo la FPF.

La FPF aseguró ayer que se sintió «honrada» con la invitación para participar en la reapertura de ese emblemático estadio y que espera «con ilusión» la celebración del encuentro «por su simbolismo e importancia en el marco de la preparación de la selección nacional, reconociendo el significado histórico del momento y el valor competitivo que representa».

El lunes, el Gobierno de Portugal aconsejó a sus nacionales que se encuentren en México evitar los traslados innecesarios, ante la escalada de violencia tras el abatimiento el domingo de uno de los capos más buscados, El Mencho, líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró el martes que no hay «ningún riesgo» para la seguridad de los visitantes durante el Mundial de Fútbol 2026 en Guadalajara, epicentro en los últimos días de la violencia en el país tras la muerte del capo del narcotráfico ‘El Mencho’. EFE

