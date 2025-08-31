Feid sorprende a sus fans de Bogotá con un concierto gratuito en formato ‘coffee party’

The Swiss voice in the world since 1935

Bogotá, 31 ago (EFE).- El reguetonero colombiano Feid, conocido como Ferxxo, sorprendió este domingo a sus seguidores de Bogotá con una ‘coffee party’ en la discoteca Radio Estrella, un encuentro gratuito e íntimo que congregó a más de 200 fanáticos.

Lejos del formato de un concierto masivo, la propuesta llamada ‘Caferxxo’ busca crear un ambiente relajado y cercano con su característica estética verde en el que el artista convive con su público alrededor de música, cultura urbana y, como su nombre indica, café.

Durante la presentación, interpretó algunos de sus éxitos más recientes como ‘Estoy putiao’ y ‘Borraxxa’, este último en colaboración con Manuel Turizo, aunque en esta ocasión la voz del artista de Montería se escuchó desde la cabina del DJ.

El Ferxxo, fiel a la idea de cercanía que define sus ‘coffee parties’, se acercó a las primeras filas para firmar autógrafos y compartir de manera directa con sus seguidores.

El anuncio del evento tomó por sorpresa a sus seguidores, pues se desveló durante la mañana de este domingo a través de redes sociales, sin revelar inicialmente el lugar.

Minutos después, Feid confirmó la dirección y sus fanáticos no tardaron en llegar a la discoteca bogotana, donde se formaron largas filas para ingresar pero sólo alrededor de 200 personas lograron entrar.

Feid, uno de los exponentes del género urbano con mayor proyección internacional, ha utilizado estos encuentros cafeteros como escenario para presentar sus trabajos discográficos.

Así ocurrió en Medellín, en abril de 2025, cuando eligió este formato para lanzar en vivo ‘Ferxxo Vol. 1.0’, álbum que inicialmente no pudo compartir con su público de manera presencial porque coincidió con la pandemia. EFE

