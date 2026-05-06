Ferrocarriles de Rusia instala robots barrenderos en estaciones de Moscú y San Petersburgo

2 minutos

Moscú, 6 may (EFE).- Ferrocarriles de Rusia (RZhD), el monopolista ferroviario ruso, puso este miércoles en marcha un sistema de robots de limpieza autónomos en las principales terminales de Moscú y San Petersburgo.

«Hemos comenzado a utilizar robots de limpieza autónomos en las terminales», informó la compañía en Telegram, junto a un vídeo de una máquina limpiando un salón.

Según RZhD, «a partir de hoy se encargan de la limpieza interior de las terminales de Kazán, Yaroslavl, Kursk, Paveletsk y Kíevski en Moscú y de la terminal de Moscú en San Petersburgo».

El vídeo muestra cómo el artefacto se desacopla de la estación de carga y limpieza en una de las terminales y comienza a limpiar el local, tras lo cual regresa a la estación.

El monopolista ferroviario ruso indicó que estos robots son capaces de «barrer, fregar, recoger incluso la suciedad adherida al suelo», para lo cual generan un mapa del local, tranzan rutas y establecen los grados de suciedad en cada parte.

También pueden bordear los obstáculos y retornar a las terminales de carga, además de repetir los ciclos de limpieza para cubrir los sectores que tuvieron que pasar por alto debido a obstáculos.

«La productividad de estos robots es de 1.980 metros cuadrados por hora, el equivalente a ocho campos de baloncesto o casi diez campos de tenis. Y además ahorran agua, electricidad y detergentes», señaló RZhD.

La compañía anunció que a partir de junio de este año instalará en las terminales de Moscú y San Petersburgo máquinas de limpieza de vapor, conocidas como vaporetas, para «una limpieza y desinfección más profunda».

«Valoraremos el funcionamiento de estos nuevos equipos y tomaremos la decisión sobre su uso en otras terminales ferroviarias de Rusia», concluyó. EFE

mos/crf

(vídeo)