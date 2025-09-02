Fico pide a Putin un mensaje para los líderes europeos antes de la reunión con Zelenski

2 minutos

Pekín, 2 sep (EFE).- El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, pidió este martes al presidente ruso, Vladímir Putin, transmitir su mensaje para los líderes europeos antes de la reunión que mantendrá el viernes con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski.

«¿Puedo transmitir su mensaje a mis colegas (en la Unión Europea)?», dijo Fico al jefe del Kremlin durante una reunión en Pekín en el marco de las celebraciones del 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, único dirigente de la UE presente en el desfile previsto para mañana en Pekín.

El primer ministro se mostró convencido de que después de la reunión de hoy, los líderes europeos le llamarán para preguntar qué le dijo Putin.

«Me llamarán y me preguntarán: ¿Qué te dijo Putin? Estaría bien, que intercambiáramos puntos de vista sobre este asunto», insistió Fico.

Fico aseguró que no comprende ciertas decisiones de la UE en el conflicto ucraniano y está decidido a continuar la cooperación entre Bratislava y Moscú.

«La Unión Europea no es capaz de reaccionar ante los movimientos en el mundo», opinó y adelantó que su país votará contra el plan europeo de renuncia a los hidrocarburos rusos antes de 2027.

A la vez, se congratuló por la reciente cumbre entre los líderes de Rusia y Estados Unidos, Donald Trump, en Alaska, que sirvió de «un gran paso adelante», afirmó.

En cuanto a su pronta reunión con Zelenski, el primer ministro eslovaco aseguró que hablará, en particular, de los ataques contra la infraestructura petrolera que efectúan las fuerzas ucranianas.

«Reaccionamos con firmeza ante estos ataques», dijo el político eslovaco.

Fico también habló ante Putin de los planes de su país de dar el visto bueno a la adhesión de Ucrania al club comunitario.

«En cuanto al ingreso en la UE, estamos dispuestos a cooperar con Ucrania», señaló y agregó que antes Kiev tiene que cumplir con una serie de requisitos.

A la vez, subrayó que Bratislava, como miembro de la OTAN, se opone a la adhesión de Ucrania a ese bloque.

«Recalco lo que dije desde el principio, Ucrania no puede ser miembro de la OTAN», repitió Fico ante Putin.

El líder ruso, por su parte, afirmó que Rusia «nunca se ha opuesto» a la membresía de Ucrania en la Unión Europea.

Putin elogió la «política independiente» de Eslovaquia y confió en el que intercambio comercial entre las partes se incremente pese a las restricciones impuestas por la UE a Rusia.EFE

mos-jco/alf