Figuras del laborismo piden la dimisión de Starmer tras el revés electoral

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Londres, 8 may (EFE).- Varios políticos laboristas han pedido la dimisión de Keir Starmer como líder del partido y primer ministro británico, tras el revés sufrido por la formación en los comicios locales parciales celebrados el jueves en Inglaterra, de acuerdo con los primeros resultados divulgados este viernes.

Estas elecciones, las primeras desde que los ciudadanos fueron convocados a las urnas en las generales de julio de 2024, sirven para conocer el apoyo de los votantes a los partidos, sobre todo la gestión de la formación actualmente en el poder.

El diputado laborista John McDonnell, antiguo ministro de Economía, admitió hoy que el primer ministro necesita considerar si él es en este momento un activo para la partido.

«Estamos casi a mitad de mandato en el gobierno. Una vez que se supera esa mitad de mandato, se empieza a pensar en las próximas elecciones. Muchos parlamentarios también están pensando en su futuro político, y es muy fácil entrar en pánico. Así que es mejor tener una conversación ahora sobre cómo salir de esta situación», agregó McDonnell.

Asimismo, el líder del grupo laborista en el consistorio inglés de Hull, Daren Hale, se ha sumado a las peticiones de dimisión de Starmer.

«El Partido Laborista, nuestros diputados y el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista deberían analizar seriamente estos resultados, y creo que es hora de un cambio de liderazgo», subrayó.

«No le deseo ningún mal a Keir Starmer, pero creo que, en definitiva, no es la persona idónea para llevarnos al siguiente nivel y garantizar los beneficios que deberíamos obtener de un gobierno laborista», agregó Hale.

Sin embargo, el viceprimer ministro británico, David Lammy, salió en defensa del jefe del Gobierno, al insistir que este no es el momento de reemplazar a Starmer al frente del Ejecutivo.

«No cambias el comandante durante el vuelo, sigues adelante y reconoces también que, a veces, los gobiernos, en particular los gobiernos en el poder, lo tienen difícil», agregó Lammy.

De acuerdo con el recuento de 40 de los 136 consistorios en liza, el laborismo ha perdido 248 concejales y se queda con 245, mientras que Reform UK ha ganado hasta ahora 339 asientos.

Los conservadores también sufrieron un retroceso electoral al perder 130 asientos y quedarse por ahora con 217, en tanto que los Verdes, del izquierdista Zack Polanski, ganan 25 nuevos concejales hasta quedarse con 48.

Los liberal demócratas, en tanto, ganan 35 nuevos asientos hasta 237, mientras que el resto corresponden a independientes.

Se espera que el escrutinio definitivo de los 136 consistorios, con unos 5.000 puestos de concejales en juego, pueda conocerse en la tarde de este viernes.

Además de comicios locales parciales, se celebraron ayer comicios para elegir la composición de los parlamentos autonómicos escocés y gales, si bien el recuento empezará a las 9.00 hora local (8:00 GMT). EFE

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