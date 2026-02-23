Filial de danesa Maersk y de la MSC operarán de forma transitoria los puertos en Panamá

1 minuto

Ciudad de Panamá, 23 feb (EFE).- APM Terminals, filial de la danesa Maersk, y Terminal Investment Limited (TiL), el brazo de terminales de la Mediterranean Shipping Company (MSC), operarán de forma transitoria los dos puertos cercanos al Canal de Panamá cuya concesión en manos de una filial del conglomerado chino CK Hutchison quedó anulada por un fallo judicial inapelable.

«Hemos buscado» para la administración transitoria «los operadores que tienen la carga. En el caso del Pacífico será APM Terminals y en el caso del Atlántico TiL», dijo en una rueda de prensa Alberto Alemán Zubieta, exadministrador del Canal de Panamá y designado por el Gobierno para coordinar este proceso.

Este plan de operación transitoria, por hasta 18 meses, será presentado este mismo lunes al gabinete de Gobierno para su aprobación, lo que se da por descontado.

El Gobierno de Panamá tomó este lunes el control de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), tras la publicación en la gaceta oficial del fallo del Supremo del pasado 29 de enero que anuló la concesión a la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison. EFE

gf/mt/gad

(foto)