Filipinas pide a Gobierno militar birmano que permita a ASEAN verificar estado de Suu Kyi

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Bangkok, 6 may (EFE).- Filipinas pidió este miércoles al Gobierno militar de Birmania (Myanmar) que permita al enviado de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) verificar el estado de la premio nobel de la paz Aung San Suu Kyi, después de que anunciaran su traslado a arresto domiciliario la semana pasada.

Manila, que ostenta este año la presidencia rotatoria de la ASEAN, hace este requerimiento el mismo día que comienza en la ciudad filipina de Cebú la cumbre de líderes del bloque regional -cuyo día importante es el viernes- y en vista de que familiares de Suu Kyi denuncian que no han podido hablar con la exlíder democrática, por lo que no pueden confirmar su excarcelación tras cinco años presa.

«Para fortalecer la confianza internacional, alentamos a Birmania a brindar mayor transparencia respecto a esta transferencia, permitiendo que Suu Kyi se comunique con su familia, lo cual demostraría un compromiso genuino con la reconciliación nacional», dice un comunicado de la Cancillería filipina.

En este sentido, el Gobierno de Ferdinand Marcos Jr. pide al general golpista Min Aung Hlaing, que lidera desde abril el Ejecutivo birmano tras unas elecciones sin oposición prodemocrática, acceder a la solicitud del enviado especial de la ASEAN de tener un acceso breve a la exdirigente, de 80 años de edad.

Por su parte, el portavoz filipino para la ASEAN, Dominic Xavier Imperial, dijo este miércoles en rueda de prensa que el bloque «no ha alcanzado ningún consenso sobre el reconocimiento de los resultados de las elecciones en Birmania», por lo que mantiene el veto a sus líderes a participar en las reuniones de alto nivel.

Sin embargo, la ASEAN sigue aceptando representantes de medio rango del Gobierno militar en sus cumbres, por lo que el secretario permanente de Exteriores de Birmania, U Hau Khan Sum, llegó a Cebú para sumarse a las conversaciones, en medio de esfuerzos de los golpistas para ganar reconocimiento internacional.

«Sigue el acercamiento en la región, no solo con Filipinas como actual líder de la ASEAN sino individualmente con los Estados miembros», señaló Imperial.

Tanto el funcionario como la cartera de Exteriores filipina reiteraron que el bloque sigue exigiendo a las autoridades birmanas el cumplimiento de los cinco puntos de consenso establecidos tras el golpe de 2021, que depuso al Gobierno democrático liderado por Suu Kyi y exacerbó el conflicto armado de décadas en el país.

Los puntos incluyen el cese de la violencia por parte del Ejército y otros grupos armados y el diálogo entre los bandos, entre otros. EFE

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