Finlandia estudia crear barreras naturales en la frontera para mejorar defensa ante Rusia

2 minutos

Helsinki, 30 oct (EFE).- El Gobierno finlandés ha creado un grupo de trabajo para estudiar cómo se pueden aprovechar las barreras naturales para mejorar la defensa nacional en la frontera oriental ante una eventual invasión rusa, informó este jueves el Ministerio de Defensa del país nórdico.

Este grupo de trabajo, formado por expertos de los ministerios de Defensa y Medioambiente, tiene como objetivo explorar de qué forma la restauración de la naturaleza puede crear al mismo tiempo soluciones que contribuyan a la seguridad nacional en el este del país.

Entre las opciones que barajan los expertos figuran restaurar pantanos secos y antiguas zonas de producción de turba, así como dejar los árboles caídos en las tormentas para crear barreras naturales que dificulten el movimiento de tropas y carros de combate enemigos.

Además de la función defensiva, estas prácticas contribuirían a detener la pérdida de biodiversidad y cumplir los objetivos del Reglamento de Restauración de la Naturaleza de la Unión Europea (UE).

El grupo de trabajo pondrá en marcha próximamente un proyecto piloto en la zona fronteriza y evaluará las oportunidades relacionadas con la restauración en áreas que se utilizan habitualmente con fines militares.

«Finlandia siempre ha sabido aprovechar los pantanos, las masas de agua y otros accidentes geográficos para organizar su defensa. A través de este proyecto, daremos pasos concretos para combinar la seguridad con los objetivos medioambientales», afirmó en un comunicado el ministro de Defensa, Antti Häkkänen.

Según los expertos, el este de Finlandia es rico en zonas pantanosas, aunque muchas de ellas han sido drenadas para permitir su aprovechamiento agrícola o forestal, lo que ha debilitado el estado de la naturaleza.

Por ello -sostienen- existe un gran potencial de restauración en las regiones orientales, por lo que las condiciones para iniciar los trabajos allí son especialmente favorables.

Finlandia comparte 1.340 kilómetros de frontera con Rusia y está construyendo actualmente una valla metálica para reforzar un total de cerca de 200 kilómetros en varios tramos próximos a los principales cruces fronterizos. EFE

jg/cph/rcf