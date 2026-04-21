Finlandia sospecha un acto de espionaje tras una filtración de sus datos

afp_tickers

1 minuto

La policía finlandesa investiga un posible caso de espionaje tras la filtración de datos que afectó a un proveedor de servicios informáticos del gobierno a finales de enero, anunció este martes.

El caso se abordó inicialmente como una violación grave de datos, pero la policía indicó que ahora tiene «una idea más clara» de los datos sustraídos, lo que les ha llevado a investigar también la posibilidad de espionaje.

Una presunta intrusión a finales de enero en el proveedor de servicios informáticos Valtori, que trabaja para el gobierno finlandés, podría haber afectado a unos 50.000 usuarios.

«La naturaleza de la información en sí misma no ha cambiado con respecto a lo que se informó originalmente», declaró en un comunicado el inspector jefe Aku Limnell, de la Oficina Nacional de Investigación, explicando que consistía principalmente en detalles de configuración e información de los usuarios.

«Sin embargo, es posible que, al combinar la información contenida en los datos, se pueda generar información que afecte a la seguridad de Finlandia y pueda causarle daño», señaló.

Según Limnell, la sospecha de espionaje surgió durante la investigación basándose en la «totalidad» de los datos comprometidos, más que en un posible sospechoso.

El inspector añadió que la policía estaba trabajando «en estrecha colaboración con las autoridades tanto a nivel nacional como internacional».

anh/jll/rh/hgs/ahg