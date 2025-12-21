Firpo gana su undécimo título en El Salvador al vencer en penales a Alianza

2 minutos

San Salvador, 20 dic (EFE).- El Luis Ángel Firpo, dirigido por el costarricense Marvin Solano, logró este sábado su undécimo título en el fútbol de la Primera División de El Salvador tras vencer por 5-4 en la tanda de penales al Alianza en la final del torneo Apertura 2025, luego del empate 0-0 en 120 minutos de juego.

Con esto los Toros del Firpo, de la calurosa ciudad de Usulután (oriente), ganan un título 12 años después de su último logro, en 2013, y le arrebatan el bicampeonato a los Albos del Alianza, conjunto de la capital y dirigido por el argentino Ernesto Corti.

En los primeros15 minutos del partido no se generaron sorpresas, se mantuvieron con juego de toque de la pelota hasta que Firpo, cumplidos los 20 minutos, comenzó a presionar al rival y tuvo dos importantes llegadas a meta contraria.

Los de Corti sufrieron al minuto 32 la baja de su portero titular, Mario González, pieza clave para el equipo capitalino, quien se lesionó la muñeca de las mano derecha luego de una mala salida.

La lesión de González obligó al equipo a presionar y a levantar su ataque, y así fue que tomaron el control del partido, en el que tuvieron una posesión del balón del más de 50 % en la primera mitad.

En el complemento, Firpo retomó su ataque ante un Alianza nervioso sobre la cancha, pero en la medida que avanzó el tiempo el encuentro tomó nivel y las equipos desarrollaron un interesante juego de ida y vuelta.

La intensidad del partido disminuyó en la medida que pasó el tiempo y el marcador continúo 0-0 al cierre de la segunda parte, lo que forzó el alargue, en el que el marcador continúo 0-0 y dio paso a las definición e la tanda de penales. EFE

sa/gbf

(foto)