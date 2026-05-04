Fiscalía allana la sede de la U de Chile en el marco de una investigación por corrupción

2 minutos

Santiago de Chile, 4 may (EFE).- La Fiscalía chilena allanó este lunes la sede de Azul Azul, la concesionaria que gestiona el club de fútbol Universidad de Chile, y el domicilio de su expresidente Michael Clark, investigado por presuntos delitos de corrupción financiera relacionados con la citada sociedad.

El club, uno de los más importantes del fútbol chileno, eligió la semana pasada a la exministra del Deporte Cecilia Pérez en sustitución de Clark, quien renunció tras ser inhabilitado cinco años por la Comisión para el Mercado Financiero chileno (CMF).

Las oficinas de la concesionaria se encuentran dentro del complejo donde se entrena el plantel de la Primera División chilena, y el procedimiento abarcó la fiscalización de 15 trabajadores del club del área de operaciones y finanzas, reseñó la prensa local.

En el operativo se tomaron fotografías y se solicitaron computadoras portátiles y dispositivos de memorias externas de los trabajadores del club.

La fiscalía sospecha de la comisión de delitos de negociación incompatible, administración desleal y fraude a Ley de Mercado de Valores y omisión de oferta pública de adquisición de acciones.

Los hechos investigados se remontan a operaciones realizadas entre 2016 y 2025, que fueron objeto de sanción por parte de la Comisión para el Mercado Financiero chileno (CMF), a finales de 2025 cuando impuso históricas multas a ocho exdirectores de la sociedad de nombre Sartor AGF S.A., entre ellos Clark.

El organismo argumenta que los implicados estructuraron un esquema para utilizar a Sartor AGF S.A. con el propósito de financiar a entidades vinculadas a sus dueños, socios o administradores, “en conflicto con el interés de los aportantes”, varios de ellos jubilados que perdieron sus ahorros, según la prensa local. EFE

mjr/jm/gbf