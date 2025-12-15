Fiscalía de Ecuador pide 30 meses de cárcel para colaboradores por desaparición de 4 niños

Guayaquil (Ecuador), 15 dic (EFE).- La Fiscalía de Ecuador pidió este lunes una pena de 30 meses de cárcel para cinco soldados que se acogieron a una cooperación eficaz (delación premiada) en el caso en el que se los acusa, junto a otros doce militares, de la desaparición forzada de cuatro menores afrodescendientes, cuyos cuerpos aparecieron posteriormente calcinados y con impactos de bala.

Estos cinco eran los últimos procesados por los que el fiscal Christian Farez, de la Unidad de Investigación de Uso Ilegítimo de la Fuerza, debía pronunciarse, después de que había pedido 34 años y ocho meses de cárcel para once militares acusados de ser autores directos de la desaparición; y siete años y cuatro meses de prisión para un teniente coronel que es señalado de ser cómplice.

El fiscal Farez aseguró al tribunal que, aunque los cinco cooperadores también son considerados como autores directos de la desaparición forzada, los testimonios que brindaron eran «compatibles con la teoría del caso» y pudieron verificarse durante la investigación.

Además, indicó que ayudaron al «esclarecimiento de los hechos» que se suscitaron la noche del 8 de diciembre de 2024, cuando dieciséis de ellos detuvieron de manera irregular a los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y de sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, en los exteriores de un centro comercial del sur de Guayaquil, cerca del barrio Las Malvinas, donde ellos vivían.

Después de la detención, los soldados llevaron a los menores hacia Taura, a unos 40 kilómetros de Guayaquil, cerca de una base de la Fuerza Aérea, y sus familiares no volvieron a saber de ellos hasta días después, cuando la Fiscalía les informó sobre unos restos calcinados encontrados en un sector cercano a donde fueron vistos por última vez.

La autopsia determinó la existencia de impactos de bala en, al menos, tres de las víctimas.

Según los colaboradores, desde el momento de la detención los niños fueron insultados, vejados y golpeados brutalmente por varios de sus compañeros. Uno de ellos, de hecho, contribuyó con un video que grabó cuando, según dijo, «la cosa se estaba poniendo fea».

En la grabación se ve cómo un militar golpea a dos de los menores en la cabeza con su fusil cuando iban en la camioneta hacia Taura y se escucha a otro que les dice: «Agradece, negro, que no te metí un tiro».

Antes de llegar a Taura, los soldados tomaron un desvío rural que estaba cerrado por un árbol caído, un sitio donde los colaboradores aseguraron que hubo más golpes y donde el jefe de la patrulla habría disparado para amedrentar a los menores, a quienes también les habría ordenado que se desnudaran para posteriormente dejarlos abandonados.

Los 30 meses que pidió la Fiscalía para los cooperadores corresponden a un poco más del 10 % de la pena mínima del delito de desaparición forzada (22 años), aunque Farez sí mantuvo para ellos la multa de 376.000 dólares y la indemnización económica de 10.000 dólares para las familias de los menores que ya había solicitado cuando se refirió a los otros autores directos.

Los abogados de las víctimas pidieron que esa última cifra suba a 100.000 dólares por cada uno de los niños.

Una vez que el fiscal terminó sus alegatos, el juez ponente del tribunal señaló que empezarían a deliberar y que el próximo lunes se anunciaría la sentencia en este caso que ha conmocionado al país. EFE

