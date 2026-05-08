Fiscalía venezolana anuncia investigación penal por muerte de preso político desaparecido

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Caracas, 7 may (EFE).- La fiscalía de Venezuela anunció este jueves el inicio de una investigación penal por la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, luego de que el Gobierno confirmara que el detenido falleció hace casi un año, tras varios meses de denuncias de que permanecía en paradero desconocido.

El anuncio llega en medio de las exigencias de ONG, partidos políticos y la Defensoría del Pueblo para que se iniciaran las averiguaciones de manera exhaustiva e independiente.

«Para el desarrollo de esa investigación ha sido comisionada la Fiscalía 80 Nacional con competencia en protección de derechos humanos, con el objeto de realizar todas las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos, de manera oportuna e imparcial», dijo el Ministerio Público (MP) en un comunicado publicado en Instagram.

Asimismo, indicó que se ordenó con «prontitud la exhumación del cadáver» de Quero «con un equipo forense adscrito a la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal, de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal».

Quero estaba detenido desde enero de 2025 y, según datos de la ONG Foro Penal, el «motivo aparente» de su arresto se remonta a su pasado institucional, dado que «supuestamente» prestó servicio militar en 2023.

Su madre, Carmen Navas, llevaba meses denunciando la detención y la desaparición forzada de su hijo, pero fue hasta este jueves que el Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó la muerte del preso.

A través de un comunicado, la cartera de Estado indicó que Quero se encontraba recluido en la cárcel El Rodeo I, cercana a Caracas, desde el 3 de enero de 2025, y fue trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año, tras presentar «hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo».

Según el texto oficial, falleció casi diez días después por «insuficiencia respiratoria aguda secundaria tromboembolismo pulmonar».

El ministerio aseguró que, durante su proceso de reclusión, Quero «no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal».

Según Foro Penal, en Venezuela hay 454 presos políticos, pese a haberse aprobado una de ley de amnistía el pasado febrero como parte del «nuevo momento político» que promueve la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. EFE

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