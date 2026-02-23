Fiscal de CPI confirma cargos de asesinato contra Duterte por su política antidrogas

La Haya, 23 feb (EFE).- La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) confirmó este lunes que el expresidente filipino Rodrigo Duterte es “penalmente responsable” de tres cargos de asesinato e intento de asesinato en relación con su política antidrogas.

En el inicio de la audiencia de confirmación de cargos, el fiscal también consideró que ejerció un control efectivo sobre los autores, ofreció incentivos económicos y garantizó protección a quienes participaron en las operaciones antinarcóticos. EFE

