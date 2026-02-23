Fiscal de CPI confirma cargos de asesinato contra Duterte por su política antidrogas

1 minuto

La Haya, 23 feb (EFE).- La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) confirmó este lunes que el expresidente filipino Rodrigo Duterte es “penalmente responsable” de tres cargos de asesinato e intento de asesinato en relación con su política antidrogas.

En el inicio de la audiencia de confirmación de cargos, el fiscal también consideró que ejerció un control efectivo sobre los autores, ofreció incentivos económicos y garantizó protección a quienes participaron en las operaciones antinarcóticos.

El fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang aseguró que existen “motivos fundados” para creer que el expresidente filipino Rodrigo Duterte estuvo “en el corazón de un plan común” antidrogas para “neutralizar” delincuentes mediante asesinatos y formó parte de un “ataque generalizado y sistemático” contra la población civil en Filipinas.

“Como alcalde de Davao y luego como presidente de Filipinas, el señor Duterte tenía la máxima influencia y autoridad sobre los perpetradores físicos de los crímenes”, agregó el fiscal, en referencia a la policía local, la nacional y las fuerzas armadas. EFE

ir/ahg/rml