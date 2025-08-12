Fiscal de Nueva York alerta de timos en boletos de conciertos de Bad Bunny en Puerto Rico

2 minutos

Nueva York, 12 ago (EFE).- La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, alertó este martes de que están llevándose a cabo estafas con falsas entradas para la serie de conciertos que ofrece la estrella del reguetón Bad Bunny en Puerto Rico hasta mitad de septiembre.

«La gente ha pagado miles de dólares para viajar a Puerto Rico y ver actuar a Bad Bunny, y les han rechazado en la puerta porque las entradas que les vendieron eran falsas», dijo en un comunicado la fiscal, que está atendiendo las denuncias de los neoyorquinos estafados.

Las autoridades locales puertorriqueñas también vienen reportando casi a diario casos de fraude en la compra de boletos para la residencia de Bad Bunny, que tiene lugar en el Coliseo de San Juan hasta el 14 de septiembre, y en muchas casos después de transacciones en redes sociales.

La fiscal James, que no cuantificó las denuncias, advirtió que los estafadores aprovechan los grandes eventos y recomendó revisar si hay plataformas oficiales y verificadas de compraventa, y solo adquirir boletos en aquellas «reputadas» y que garantizan reembolso «si algo sale mal».

En los últimos años se han dado miles de casos de estafa con los boletos en giras de gran demanda de artistas latinos, incluidas las del propio Bad Bunny o el pionero del reguetón Daddy Yankee, en varios países.

«Cuidado con precios de boletos demasiado buenos para ser verdad o vendidos con tácticas de venta de alta presión. Pegunte al vendedor para verificar que las entradas son legítimas. Pidan ver prueba de compra», recomendó la fiscal en un comunicado.

La residencia ‘No me quiero ir de aquí’ de Bad Bunny ha causado sensación, con unos 400.000 boletos vendidos para la serie de 30 conciertos, de los cuales dos tercios serán visitantes de fuera de la isla, con un impacto económico local de 377 millones de dólares.

En medio del éxito del evento, no obstante, también ha habido malas noticias, y este domingo trascendía la muerte de un joven de Nueva York de 25 años, Kevin Mares, que visitaba la isla para ir al concierto, víctima al parecer casual de un tiroteo en el barrio de La Perla de la capital, San Juan. EFE

