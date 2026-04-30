Flávio Bolsonaro celebra reducción de condenas a «perseguidos» por los ataques de Brasilia

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São Paulo, 30 abr (EFE).- El senador Flávio Bolsonaro, candidato a la Presidencia en las elecciones del próximo octubre, celebró la aprobación de una ley que reduce las penas de los condenados por los ataques a las sedes de los tres poderes en Brasilia en 2023, a los que calificó como «perseguidos».

«Fue un primer paso en dirección al objetivo de promover la justicia integral a los perseguidos del 8 de enero», dijo en X el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro, uno de los beneficiados por la reducción de condenas.

Flávio Bolsonaro, que participó en la votación de la ley en calidad de senador, se abrazó con el presidente de la Cámara alta, Davi Alcolumbre, y celebró su triunfo dando saltos con otros legisladores opositores en medio del pleno del Congreso Nacional.

«¡La derrota del Partido de los Trabajadores (PT) es la victoria de Brasil!», sentenció Flávio Bolsonaro, que se enfrentará en las urnas el próximo octubre al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

El Congreso Nacional aprobó este jueves una ley que puede permitir la reducción de las condenas de cárcel de todos los implicados en la trama golpista urdida tras las elecciones de 2022 y que culminó con los disturbios del 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula.

Lula vetó esa ley el pasado enero, pero el Congreso anuló este jueves ese veto, por lo que el proyecto será sancionado sin la firma del mandatario.

La nueva norma impide la acumulación de penas por crímenes de naturaleza parecida y acelera la progresión hacia el estatus semiabierto, por lo que, según los expertos, Jair Bolsonaro, quien fue condenado a 27 años de cárcel, podrá salir del régimen cerrado en un plazo de entre dos y cuatro años.

Desde el pasado 27 de marzo, Bolsonaro está en régimen de prisión domiciliaria de forma provisional, con un permiso judicial concedido por sus problemas de salud.EFE

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