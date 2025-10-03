Flaco-Roque, la dupla de moda en Brasil, acecha el liderato de un Flamengo que vacila

São Paulo, 3 oct (EFE).- ‘Flaco’ López y Vitor Roque, la pareja de delanteros del Palmeiras, tratarán de extender su racha goleadora este domingo ante el São Paulo con el objetivo de presionar a un Flamengo, líder que titubea en la recta final de la Liga brasileña.

El argentino y el brasileño congenian a las mil maravillas y, hoy por hoy, son la pareja de atacantes más temida del país.

Suman 17 goles en el Campeonato Brasileño y 11 en la Copa Libertadores, donde están a un paso de la final. Su efectividad de cara a portería la ha aprovechado el Palmeiras para reengancharse en la lucha por el título nacional.

Apenas tres puntos separan a Flamengo y Palmeiras, con la salvedad de que el cuadro paulista tiene un partido menos que los cariocas.

No obstante, en esta vigesima séptima jornada, el conjunto del portugués Abel Ferreira tendrá un duro test en la cancha del São Paulo.

Un clásico imprevisible, pero esta vez desigual, a priori. Palmeiras vuela y São Paulo aún piensa en su dolorosa eliminación en cuartos de la Libertadores frente a Liga de Quito, que será el rival de los dirigidos por Ferreira en semifinales.

El ‘efecto Hernán Crespo’, que regresó al banquillo del Tricolor de Morumbí en junio, se ha esfumado y al equipo ya sólo le queda luchar por clasificarse para la próxima edición de la Libertadores.

Un objetivo parco para todo un tricampeón de la Libertadores.

Enfrente, el Palmeiras que podría repetir el once que el miércoles atropelló al Vasco, con dos tantos de ‘Flaco’ y otro más de Roque, quien ha recuperado su mejor nivel tras su frustrado paso por el FC Barcelona y el Real Betis.

La prensa brasileña ya pide a gritos la convocatoria de ‘Tigrinho’ con la selección absoluta. Por el momento, el técnico de la Canarinha, Carlo Ancelotti, se resiste.

Palmeiras tendrá además la ventaja de jugar antes que el Flamengo, que visitará a un Bahía en sexta posición que compite por meterse en los puestos de clasificación directa para la próxima Libertadores.

El cuadro del técnico Filipe Luís, exjugador del Atlético de Madrid y Chelsea, no pierde en Liga desde el pasado 16 de julio contra el Santos, pero tampoco termina de distanciarse de sus perseguidores, más bien al contrario.

De sus últimos cinco partidos de Liga, ha empatado tres. El último tropiezo tuvo lugar el jueves, cuando no pasó del empate sin goles contra el Cruzeiro, tercer colocado, en el Maracaná de Río de Janeiro.

El conjunto rojinegro parece que llega con las energías justas a este tramo final de curso, en el que, como el Palmeiras, luchará por un puesto en la final de la Libertadores frente a Racing Club.

Además, para el duelo contra el Bahía, el ‘Fla’ tendrá apenas dos días para recuperarse.

En la parte baja de la clasificación, cinco equipos de gran tradición batallan por alejarse de los puestos de descenso: Vasco da Gama, Corinthians, Atlético Mineiro, Internacional y Santos.

El equipo que está más cerca del pozo es el Santos, que el domingo se medirá a domicilio a un Ceará que tampoco puede despistarse. Neymar sigue en la enfermería.

Internacional recibirá al Botafogo, último campeón de Liga y Libertadores, mientras que Atlético Mineiro, a los mandos del argentino Jorge Sampaoli, abrirá la jornada el sábado en el Maracaná, contra Fluminense, dirigido por otro argentino: Luis Zubeldía.

– Partidos de la vigesima séptima jornada:

. Sábado 4: Fluminense-Atlético Mineiro, Bragantino-Gremio, Internacional-Botafogo y Corinthians-Mirassol.

. Domingo 5: Vasco da Gama-Vitória, São Paulo-Palmeiras, Bahía-Flamengo, Juventude-Fortaleza, Cruzeiro-Sport Recife y Ceará-Santos. EFE

