Flamengo se da un baño de masas en Rio para celebrar la Libertadores con su torcida

El Flamengo se dio un baño de masas este domingo en las calles de Rio de Janeiro para celebrar el título de la Copa Libertadores logrado en la víspera en Lima, ante más de medio millón de personas que desafiaron el sol y el calor en la ciudad carioca para conmemorar la victoria junto a sus héroes.

Tras aterrizar en el aeropuerto internacional de Rio a las 09H58 locales (12h58 GMT), la caravana del Flamengo partió hacia el centro de la ciudad acompañada por miles de aficionados en motos y vehículos.

Una enorme carroza con tarima abierta transportó a los campeones, que prefirieron esperar cerca de tres horas el aterrizaje de la comisión técnica, que viajó en un vuelo comercial y que llegó con atraso.

La euforia de los cientos de aficionados que rodeaban el aeropuerto se encomendó rápidamente de los jugadores del Flamengo, mientras iniciaban los 15 kilómetros de recorrido hasta el centro de la ciudad.

Una vez allí, donde los esperaron por horas miles de hinchas, la locura se desató entre todos los presentes. Los jugadores vistieron una camiseta del Flamengo con el dorsal número 4 y el nombre «Tetracampeón», en alusión a las cuatro Libertadores que alcanzó el Mengão, ahora el club brasileño más ganador de la gloria continental.

En medio de la ovación, entre los jugadores apareció roto el trofeo de la Copa Libertadores, ataviado con cintas en su parte más alta para intentar remediar el daño. Según la prensa brasileña, el trofeo se rompió en las conmemoraciones en el césped del Estadio Monumental de Lima.

Los selfies de los jugadores con la Copa Libertadores, que pasó de mano en mano, fueron la imagen más repetida durante el trayecto. El delantero Pedro, baja en Lima por lesión, lideró la celebración y se apoderó rápidamente del micrófono y las arengas.

– «No tiene Mundial» –

Como es habitual, no faltaron las provocaciones a clubes rivales. El uruguayo Matías Viña, exjugador del Palmeiras, cantó el famoso «Palmeiras no tiene Mundial», un habitual cántico que le dedican las aficiones rivales al Verdão para recordar que nunca ganó un torneo intercontinental.

Por su parte, el ecuatoriano Gonzalo Plata no se olvidó del gran rival ciudadano, el Vasco da Gama. «Esto aquí no es el Vasco, esto aquí es el Flamengo», gritó, provocando el éxtasis entre los aficionados.

Desde el micrófono, los jugadores pidieron a la afición que mantuviera la calma, tras detectarse algunos inicios de pelea en la calle.

Danilo, autor del gol de la victoria, el uruguayo Giorgian De Arrascaeta y Bruno Henrique, así como el técnico Filipe Luís, fueron los más aclamados por la afición.

Tras casi dos horas recorriendo el centro de Rio de Janeiro, la celebración se dio por terminada con la esperanza de repetirla en pocos días con el título del Brasileirão en el brazo.

Para ello, el Flamengo necesita apenas ganar el miércoles en casa al Ceará o simplemente esperar que el Palmeiras, que juega a la misma hora, no gane en su visita al Atlético Mineiro.

