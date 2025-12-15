Florida insistirá en regular la inteligencia artificial pese a la orden de Trump

3 minutos

Miami, 15 dic (EFE).- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, avisó este lunes que insistirá en regular la inteligencia artificial (IA) en el estado pese a una orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que solo haya una normativa federal y evitar las restricciones estatales.

«El presidente emitió una orden ejecutiva, y algunas personas estaban diciendo: ‘Bueno, esto impide a los estados hacerlo’ (regular la IA). No, no lo hace», declaró el mandatario estatal, del Partido Republicano, en un evento sobre inteligencia artificial en la Florida Atlantic University (FAU).

DeSantis minimizó los efectos de la orden que Trump anunció la semana pasada para imponer una única normativa sobre IA a nivel federal, además de ordenar a la fiscal general, Pam Bondi, crear un equipo de litigio para demandar a los estados que creen su propia legislación contra la tecnología.

Días antes del anuncio de Trump, el gobernador había propuesto crear la ‘Carta de derechos de IA’ en Florida para proteger a los consumidores, además de una legislación para impedir que los contribuyentes del estado asuman el costo de los centros de datos necesarios para sostener la tecnología.

«Nosotros, la gente, estamos en control de nuestro propio destino y estamos felices de impulsar tecnología para ayudarnos a navegar ese destino, pero no vamos a entregar las riendas a cosas que no podemos controlar», expresó ahora el mandatario floridano.

La ‘Carta de derechos de IA’ en Florida crearía protecciones contra imágenes creadas por inteligencia artificial, conocidas como ‘Deep fake’, incluyendo a aquellas con menores de edad, además de prohibir a las agencias públicas usar esta tecnología o herramientas desarrolladas en China.

También prohibiría a la IA usar el nombre y la imagen de una persona sin su consentimiento, ofrecer terapia con inteligencia artificial y vender datos de los usuarios de esta tecnología, entre otras restricciones.

Sobre los centros de datos, DeSantis propone leyes que prohíban elevar las tarifas energéticas a los usuarios a consecuencia de la instalación de centros de datos, además de facultar a las autoridades locales a prohibir la instalación de esta infraestructura en su comunidad.

«No hemos tenido la construcción de un centro de datos de hiperescala en Florida, pero algunas de estas cosas, como una que Meta tiene en Luisiana del tamaño de Manhattan, usan suficiente energía como para el equivalente de una ciudad de medio millón de personas», sostuvo el gobernador.

El político confió en evitar las demandas de Bondi al sostener que está facultado para crear leyes que protejan a los menores de edad y a los usuarios. EFE

