Florida lleva a cabo su undécima ejecución de 2025

Un hombre condenado por el asesinato de tres personas en 1992 se convirtió este jueves en el undécimo ejecutado de 2025 en Florida, en el sureste de Estados Unidos.

Curtis Windom, de 59 años, recibió una inyección letal a las 18H17 (22H17 GMT) en una prisión del norte de Florida.

En noviembre de 1992, Windom mató a su novia, Valerie Davis; a la madre de ella, Mary Lubin, y a Johnnie Lee, un hombre al que acusaba de deberle dinero.

Se han llevado a cabo 30 ejecuciones en Estados Unidos en lo que va de año, la cifra más alta desde 2014, cuando se les aplicó la pena capital a 35 condenados.

Florida es el estado que más ejecuciones ha realizado este año, seguido de Carolina del Sur y Texas, con cuatro cada uno.

Veinticuatro de esas muertes fueron por inyección letal, dos por fusilamiento y tres por hipoxia de nitrógeno, que consiste en bombear ese gas en una máscara facial hasta que se asfixie el preso.

El uso de nitrógeno como método de pena capital ha sido denunciado por expertos de las Naciones Unidas como cruel e inhumano.

La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados, mientras que otros tres (California, Oregón y Pensilvania) tienen moratorias en vigor.

El presidente Donald Trump es partidario de la pena capital y, en su primer día en el cargo, pidió que se ampliara su uso «para los delitos más viles».

A principios de esta semana, Trump dijo que iba a solicitar la pena de muerte para los culpables de asesinatos en Washington como parte de una campaña contra la delincuencia en la capital del país.

