Fracasa el lanzamiento de un nuevo satélite japonés tras una falla en el motor del cohete

Tokio, 22 dic (EFE).- El lanzamiento del sexto satélite de geolocalización japonés Michibiki fracasó este lunes tras detectarse una falla en el motor de la segunda etapa del cohete H3 que lo transportaba, confirmó el Ministerio de Educación y Ciencia del país a medios locales.

La Agencia Aeroespacial japonesa (JAXA) dijo en un mensaje que continúa investigando lo sucedido tras el lanzamiento del cohete, que despegó esta mañana desde el Centro Espacial Tanegashima en la prefectura de Kagoshima (sur de Japón).

El satélite, que debía separarse del vehículo una media hora después del despegue, no logró alcanzar su órbita planeada a 400 kilómetros sobre la Tierra tras quedarse sin combustible la segunda etapa del cohete antes de lo previsto, recogió la cadena pública NHK.

