Fracasan las negociaciones entre Samsung y los sindicatos en Corea del Sur

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Seúl, 13 may (EFE).- Las negociaciones salariales entre el fabricante de chips surcoreano Samsung Electronics y los sindicatos no lograron llegar este miércoles a un acuerdo salarial, tras varios días de negociaciones destinadas a evitar la huelga prevista en Corea del Sur para el 21 de mayo.

La mediación organizada por el Gobierno «lamentablemente fracasó después de que el sindicato declarara que las negociaciones se habían roto», manifestó Samsung Electronics, según un comunicado recogido por la agencia de noticias surcoreana Yohnap.

La empresa afirmó que tomará «esfuerzos sinceros hasta el final para evitar que se materialice el peor escenario posible».

Después de dos días de conversaciones mediadas por el Gobierno surcoreano, el sindicato y la dirección de la compañía siguen divididos en cuanto a las bonificaciones basadas en el rendimiento, lo que ha suscitado preocupación ante la posibilidad de que una huelga pueda interrumpir la cadena de suministro de semiconductores.

Tras la reunión celebrada en la oficina de la Comisión Nacional de Relaciones Laborales en la ciudad de Sejong, el líder sindicalista Choi Seung-ho dijo que, como las diferencias entre los trabajadores y la empresa «no se redujeron», solicitaron la mediación del Gobierno «pero la propuesta no hizo más que empeorar».

«Es inútil seguir esperando», dijo Choi según Yonhap, «no tenemos intención de convocar una huelga ilegal, pero procederemos por la vía legal».

El Gobierno aboga por el diálogo

El Ejecutivo surcoreano lamentó «profundamente» la noticia y confirmó que «brindará todo su apoyo para garantizar que el problema se resuelva mediante el diálogo», según expresó el ministro de Finanzas, Koo Yun-cheol, a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social X.

Koo, que espera que no se produzca el paro, consideró que «tanto los trabajadores como la dirección deben seguir esforzándose» para lograr un acuerdo, teniendo en cuenta la situación empresarial y su impacto en la economía mundial. «Es una empresa importante que el mundo observa con atención», agregó.

Los trabajadores exigen eliminar el actual límite a las bonificaciones por desempeño, fijado en hasta el 50 % del salario anual individual, y sustituirlo por un sistema que destine el 15 % del beneficio operativo a incentivos.

Mientras, la empresa propuso destinar el 10 % de las ganancias operativas a bonificaciones y ofrecer un paquete de compensación especial.

Si no hay acuerdo, el paro contra el mayor fabricante de chips de memoria del mundo comenzaría el 21 de mayo y se prolongaría hasta el 7 de junio. Si se produce la huelga, las pérdidas para la economía podrían superar los 40 billones de wones (unos 26.683 millones de dólares o 22.741 millones de euros). EFE

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