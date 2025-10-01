Fracasan otras dos votaciones en el Senado para levantar el cierre del Gobierno en EEUU

1 minuto

Washington, 1 oct (EFE).- El Senado de EE.UU. tumbó este miércoles sendas propuestas presupuestarias presentadas respectivamente por demócratas y republicanos para tratar de levantar el cierre parcial del Gobierno Federal, el primer intento desde que se suspendieran las funciones no esenciales de la administración central la pasada medianoche.

Al igual que sucedió el martes en los dos últimos intentos por evitar el cierre, la propuesta de los demócratas fue derrotada por 53 votos frente a 47 y la de los republicanos no prosperó al sumar solo 55 votos a favor y 45 en contra, cinco apoyos por debajo de los 60 que son necesarios para la aprobación del proyecto de ley. EFE

