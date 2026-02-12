Francia apuesta por el sector nuclear para salir de las energías fósiles

El gobierno francés presentó este jueves la nueva estrategia energética, que confirma el relanzamiento de la energía nuclear durante la próxima década para usar menos combustibles fósiles importados y descarbonizar el consumo eléctrico.

El presidente, Emmanuel Macron, ya anunció en 2022 el «renacimiento» del sector nuclear para lograr la neutralidad carbono para 2050, un punto de inflexión respecto a la estrategia 2019-2024 que preveía el cierre de 14 reactores.

La nueva estrategia 2026-2035 prevé en cambio una «optimización» del actual parque nuclear, compuesto de 57 reactores, y la construcción de seis nuevos, aunque deja abierta la puerta a construir otros ocho.

El objetivo es que los consumidores dejen de quemar petróleo y gas en su consumo eléctrico. Pero el plan confirma un menor despliegue de la energía eólica terrestre y de la solar, que suelen generar rechazo por su impacto visual.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, defendió que el proyecto era clave para evitar la dependencia de otros países en materia de combustibles fósiles.

El petróleo y el gas aún representan el 60% del consumo energético de Francia y costaron al país 64.000 millones de euros (75.000 millones de dólares) en importaciones en 2024.

Además, estos combustibles alimentan el calentamiento global y mantienen a Francia dependiente de otros países, entre ellos Rusia y Estados Unidos.

Según el plan, el objetivo es que para 2030 no más del 40% de la energía consumida se base en combustibles fósiles.

Sin embargo, el uso de la energía nuclear como alternativa es controvertido, y muchos grupos ecologistas advierten sobre los riesgos de seguridad y en la eliminación de los desechos nucleares.

Francia publicó en diciembre una hoja de ruta renovada para alcanzar la neutralidad de carbono para 2050.

El objetivo es lograr el fin del uso del petróleo entre 2040 y 2045, y del gas fósil, para 2050.

