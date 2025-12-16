Francia condena al exjefe rebelde de RDC por complicidad en crímenes contra la humanidad

La justicia francesa condenó este lunes al exlíder de un grupo rebelde de República Democrática del Congo (RDC) a 30 años de prisión por complicidad en crímenes contra la humanidad a inicios de los años 2000.

Francia se convirtió en el primer país con jurisdicción universal en condenar a alguien por crímenes cometidos durante los conflictos que asolan el este de RDC desde hace tres décadas, según las oenegés.

Aunque la fiscalía pidió cadena perpetua, un tribunal de París condenó a Roger Lumbala a 30 años de prisión por complicidad en los crímenes perpetrados por sus soldados en 2002 y 2003.

El hombre de 67 años, que niega la legitimidad de la corte, acudió a la lectura del veredicto y lo escuchó impasible, constató un periodista de AFP. Ahora tiene diez días para recurrir la decisión.

Este exministro del gobierno de transición de República Democrática del Congo en los años 2000 fue detenido en diciembre de 2020 en Francia y se encontraba en prisión desde entonces a la espera del juicio.

Las atrocidades juzgadas se cometieron entre 2002 y 2003 durante la operación «Effacer le tableau» que su grupo rebelde, la Agrupación Congoleña para la Democracia Nacional (RCD-N), llevó a cabo en el noreste del país.

Durante más de un mes, el tribunal escuchó hechos de violación usada como arma de guerra, esclavitud sexual, trabajo forzado, tortura, mutilación, ejecuciones sumarias, saqueo sistemático, extorsión y expolio de recursos, como diamantes.

Un hombre relató cómo a su hermano le amputaron el antebrazo y luego lo ejecutaron por no poder comerse su oreja amputada. Mujeres relataron que los combatientes las violaban, a menudo en grupo delante de padres, esposos y niños.

Las víctimas eran en su mayoría nande o pigmeos bambuti, grupos étnicos acusados por los atacantes de apoyar a una facción rival.

La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, ya condenó entre 2012 y 2021 a tres jefes de guerra por los conflictos en el país centroafricano: Thomas Lubanga, Germain Katanga y Bosco Ntaganda.

La región sigue siendo escenario de enfrentamientos entre el M23, grupo respaldado por Ruanda, y el ejército congoleño, apoyado por Burundi, pese al acuerdo «de paz» firmado a principios de diciembre en Washington.

