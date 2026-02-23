Francia convocará al embajador de EEUU por sus comentarios sobre el activista de extrema derecha asesinado

El ministerio francés de Relaciones Exteriores convocará al embajador de Estados Unidos Charles Kushner por unos comentarios de la administración de Donald Trump sobre el asesinato de un activista de extrema derecha imputado a la izquierda radical, informó el canciller este domingo.

«Vamos a convocar al embajador de Estados Unidos en Francia, ya que la embajada de Estados Unidos en Francia hizo comentarios sobre esta tragedia (…) que atañe a la comunidad nacional», declaró el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, a un medio local.

«Rechazamos cualquier intento de utilizar esta tragedia (…) con fines políticos», agregó, después de que el gobierno estadounidense condenara esta semana el papel del «violento izquierdismo radical» en la brutal paliza que le costó la vida al activista de extrema derecha Quentin Deranque, y pidió que los responsables sean «llevados ante la justicia».

Francia «no tiene ninguna lección que recibir en lo que respecta a la violencia, en particular de la internacional reaccionaria», añadió.

Colaboradores del ministro, interrogados por la AFP, no pudieron precisar por ahora la fecha en que será convocado.

Deranque murió como consecuencia de una paliza propinada el 12 de febrero al margen de una conferencia de la eurodiputada de izquierda radical Rima Hassan en Lyon (centro-este), adonde había viajado para encargarse de la seguridad de un colectivo, Némesis.

La administración Trump denunció el viernes la violencia política de extrema izquierda en una primera reacción oficial a la muerte del militante.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también comentó la muerte de Quentin Deranque, lo que provocó la reacción del presidente francés Emmanuel Macron.

El embajador estadounidense en Francia, que asumió sus funciones el verano pasado, ya había sido convocado a fines de agosto al Ministerio de Relaciones Exteriores a raíz de unas críticas consideradas inaceptables por el gobierno francés sobre «la falta de acción suficiente» contra el antisemitismo. Unas consideraciones hechas después de que Macron dijera que preveía reconocer un Estado palestino, lo cual causó malestar en Israel y en Estados Unidos.

«En ausencia del embajador» Kushner, fue el encargado de negocios de la embajada estadounidense quien acudió a la cita.

