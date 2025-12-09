Francia detiene a ocho personas por un asesinato retransmitido en redes sociales

Las autoridades francesas detuvieron este martes a ocho personas por haber participado presuntamente en el asesinato retransmitido en las redes sociales de un joven de 19 años, en un contexto de tráfico de drogas, anunció la fiscalía.

Unos caminantes hallaron el 15 de julio el cadáver, parcialmente calcinado, de la víctima en «un lugar aislado» del pueblo de Saint-Bénézet, en el sur de Francia, indicó en un comunicado la fiscal de Nimes, Cécile Gensac.

La extrema violencia que golpea Marsella entre bandas criminales en un contexto de tráfico de drogas se exportó en los últimos años a ciudades medianas como Nimes, situada a unos 30 kilómetros del lugar donde apareció el cadáver.

«La escena del asesinato fue grabada y publicada en directo en las redes sociales», indicó Gensac, precisando que las primeras pesquisas constataron el uso de un arma de fuego contra la víctima y una calcinación parcial de su cuerpo.

Cuando se descubrió el cadáver, la justicia abrió una investigación por «asesinato en banda organizada y participación en una asociación ilícita con vistas a la preparación de un crimen».

En el marco de esta investigación, ocho personas fueron detenidas este martes «en varios puntos» de Francia por presuntamente «participar en la organización y/o en la comisión de los hechos», agregó la fiscal.

La representante del ministerio público estimó en julio que estos hechos podían «estar relacionados» con los tiroteos registrados semanas antes en varios barrios de Nimes, «en un contexto de rivalidad ultraviolenta entre grupos criminales locales».

Francia registró en los últimos años una fuerte violencia vinculada al tráfico de drogas. En 2024, dejó 110 muertos y 341 heridos.

A mediados de noviembre, el presidente Emmanuel Macron llamó a «amplificar» la lucha contra el narcotrafico en Francia, después de varios dramas como el asesinato del hermano de un joven activista antidrogas en Marsella.

