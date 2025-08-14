The Swiss voice in the world since 1935

Francia envía dos Canadair y un tercer avión a España en respuesta a su petición de ayuda

París, 14 ago (EFE).- Francia envía este jueves dos hidroaviones de tipo Canadair y un avión de coordinación a España en respuesta a su petición de ayuda a la Unión Europea ante la ola de incendios que azota el país en plena ola de calor.

El ministro francés de Interior, Bruno Retailleau, ha explicado en su cuenta de X que ha respondido «favorablemente» a la demanda española de solidaridad a través del mecanismo de protección civil de la UE.

Los dos Canadair y el avión de coordinación en la lucha contra el fuego despegan esta mañana de su base de Nimes «para ponerse a disposición de las autoridades españolas», ha señalado el ministro, antes de precisar que está previsto que su misión dure dos días.

También ha subrayado que Francia es uno de los grandes socios de ese mecanismo de ayuda de «la solidaridad europea» en el terreno de la protección civil.

El ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció el miércoles por la noche que había formalizado una solicitud a la UE para poder disponer de dos Canadair lo más pronto posible que se destinarían a las comunidades autónomas prioritarias por sus necesidades para la extinción de incendios.

Francia sufrió la semana pasada el mayor incendio en los últimos 75 años, que además de recorrer más de 16.000 hectáreas del macizo de Corbières, al suroeste de la ciudad de Narbona, causó la muerte de una persona y heridas a una docena.

En esa ocasión, Francia, que tiene un dispositivo centralizado de lucha contra el fuego, no solicitó la ayuda europea porque consideró que tenía medios suficientes. En el momento álgido, intervinieron más de una decena de aviones y helicópteros y más de 2.000 bomberos en tierra. EFE

