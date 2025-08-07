Francia estabiliza un importante incendio forestal

Los bomberos lograron estabilizar este jueves un importante incendio forestal que recorrió 17.000 hectáreas en el sur de Francia, uno de los más importantes desde el final de la Segunda Guerra Mundial, anunciaron las autoridades.

Este incendio, iniciado el martes en una zona montañosa próxima a la ciudad de Narbona, es el mayor registrado en Francia en el actual verano boreal. Por el momento, dejó una mujer fallecida y dañó 36 casas.

«El incendio está estabilizado», declaró a AFP la secretaria general del departamento de Aude, Lucie Roesch. Este era el objetivo que los 2.000 bomberos movilizados en las labores de extinción se habían fijado para este jueves.

Tras una rápida propagación en los primeros días, su avance fue menor desde la pasada noche, en virtud de unas condiciones meteorológicas más favorables que continuaron durante la jornada.

Las autoridades precisaron no obstante que «todavía queda mucho trabajo por delante» y que no daría por extinguido oficialmente el incendio antes de «varios días».

Además de la mujer de 65 años que falleció en su casa de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse,trece personas más resultaron heridas, entre ellas once bomberos, según el ministro del Interior, Bruno Retailleau.

«Tuvimos mucho miedo. El fuego llego muy rápido», explicó a AFP el teniente de alcalde de Villesèque-des-Corbières, Bruno Zubieta. «Las llamas nos rodearon (…) Estábamos solos en el mundo», agregó.

Quince municipios se han visto afectados por el fuego. Dos mil hogares seguían sin electricidad y unas 2.000 personas evacuadas todavía no pudieron regresar a sus domicilios.

El primer ministro, François Bayrou, atribuyó el incendio el miércoles al «cambio climático» y a la «sequía». Los 9.000 incendios registrados hasta mediados de julio en Francia, quemaron por su parte 15.000 hectáreas, según las autoridades.

La justicia abrió una investigación para determinar las causas del incendio y, según los primeros elementos, este se originó en Ribaute, al borde de una carretera, indicó la gendarmería.

