Francia pide que se aplace la firma del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur

1 minuto

París, 14 dic (EFE).- Francia pidió este domingo que se aplace la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, prevista el próximo día 20 en Brasil, y continúen las negociaciones sobre medidas de protección «legítimas» de la agricultura europea.

«Con la cumbre del Mercosur prevista para el 20 de diciembre, es evidente en este contexto que no se dan las condiciones para que el Consejo de la UE vote sobre la autorización de la firma del acuerdo», dijo el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, en un comunicado cuatro días antes de que se reúnan en Bruselas los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en su última reunión del año.

Y añadió: «Francia solo puede emitir una declaración definitiva basada en elementos concretos, precisos y operativos, no en meros anuncios. Por ello, Francia solicita que se aplacen los plazos de diciembre para que los trabajos puedan continuar y se garanticen las medidas de protección legítimas para nuestra agricultura europea». EFE

cat/vh