Francia quita importancia al incidente con un dron de su portaaviones en un puerto sueco

1 minuto

París, 27 feb (EFE).- El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, quitó hoy importancia al incidente de ayer jueves con un dron próximo al portaaviones francés que se encuentra en el puerto sueco de Malmö, y se negó a confirmar que, como sostuvieron las autoridades suecas, se tratara de una maniobra rusa.

Barrot, que se encontraba este viernes de visita en Suecia, explicó en declaraciones a la prensa desde el mismo portaaviones Charles de Gaulle que el dron no lo sobrevoló, y sobre todo, que no amenazó su seguridad.

«En ningún caso y de ninguna manera comprometió la seguridad», repitió el ministro francés, que también agradeció «la eficacia con la que el dispositivo de seguridad puesto en marcha por las autoridades y las fuerzas suecas permitió neutralizar este dron».

En cuanto a la cuestión del origen del dron, Barrot dijo que no tenía elementos para confirmar, como habían dicho las autoridades suecas, que era «una provocación rusa».

De serlo, «sería (una provocación) irrisoria y ridícula» porque el dron no puso en peligro de ninguna manera al portaaviones, destacó, antes de afirmar que lo que ocurrió no se puede calificar de amenaza.

Según el Estado Mayor del Ejército francés, el dron fue interceptado el jueves por las fuerzas suecas a una decena de kilómetros del Charles de Gaulle, que está haciendo una escala en Malmö. EFE

ac/lss