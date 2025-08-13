Francia rescata en dos días a casi 300 migrantes en el mar

Francia rescató en los dos últimos días a casi 300 migrantes en el mar, cuando intentaban alcanzar a bordo de embarcaciones precarias las costas inglesas, indicaron este miércoles las autoridades francesas.

Miles de migrantes suelen tomar esta peligrosa ruta del canal de la Mancha. Una mujer somalí murió el martes, elevando a al menos 19 el número de migrantes fallecidos en 2025, según un conteo de AFP en base a datos oficiales.

Varias operaciones de rescate se llevaron a cabo en las costas del noroeste de Francia: 111 migrantes fueron socorridos el martes y 164 el lunes, según la prefectura marítima local Prémar.

«A veces ocurre que una parte de los migrantes se niegan a ser rescatados», por lo que vista la fragilidad de las embarcaciones, se les deja continuar su ruta, precisó esta fuente.

Estas travesías aumentaron en los últimos días, debido a un clima considerado favorable por los traficantes de migrantes y pese a la entrada en vigor la semana pasada de un acuerdo entre París y Londres.

El pacto prevé el retorno a Francia de los migrantes que lleguen a Reino Unido en pequeñas embarcaciones. A cambio, Londres aceptará a migrantes que envíe París, en base a un principio de «uno por uno».

Su objetivo es disuadir a las personas que desean cruzar el canal de la Mancha en embarcaciones precarias y abarrotadas, organizadas por redes de traficantes, y será válido hasta junio de 2026.

