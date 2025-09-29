Francia rescata este fin de semana a casi 400 migrantes en el canal de la Mancha

Cerca de 400 migrantes fueron rescatados el fin de semana cuando trataban de cruzar el canal de la Mancha para llegar a las costas de Reino Unido, informaron este lunes las autoridades francesas.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades francesas y británicas para frenar el flujo migratorio – incluido un acuerdo que permite devolver a Francia a algunas personas que llegan al Reino Unido – las travesías continúan, aupadas por condiciones meteorológicas favorables.

El sábado se rescataron aproximadamente 220 personas. Dos mujeres somalíes murieron tras sufrir un paro cardíaco, pese a los intentos de reanimación. Cinco personas resultaron levemente heridas y varias sufrieron hipotermia.

El domingo, al menos 176 migrantes fueron rescatados. Un adolescente falleció tras ser hallado inconsciente en la playa de Ecault, cerca de Calais.

Además, el cuerpo de otro migrante fue recuperado el sábado por la mañana en Gravelines, al este de Calais, aunque los investigadores creen que su muerte pudo haber ocurrido días antes.

Con estos casos, el número de muertes durante intentos de cruce irregular de la frontera asciende al menos a 27 fallecidos desde principios de año, según un recuento de AFP basado en datos oficiales.

En lo que va de año, unas 32.000 personas lograron llegar a la costa británica -una cifra récord- y solo el sábado desembarcaron 895 personas en 12 lanchas y precarios cayucos, según el gobierno británico.

